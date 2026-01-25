Elaltattak egy dingófalkát Ausztráliában, úgy vélik, közük van egy 19 éves turista halálához

Tíz dingó elaltatásáról döntöttek a queenslandi hatóságok, az állatokat ugyanis egy kanadai turista halálával hozták összefüggésbe – írja a Guardian.

Egyelőre nem tudják, mibe halt bele pontosan az áldozat

Az Ausztráliához tartozó K’gari szigetén a héten találták holtan a 19 éves kanadai turista, Piper James holttestét. Mikor megtalálták a nőt, dingók vették körül a testét, amelyet harapásnyomok borítottak. A boncolás során megállapították, hogy a testen található sérülések fulladásra utalnak, emellett dingóktól származó harapásokat is találtak rajta, amelyek a halál beállta előtt keletkeztek, ám az első vizsgálatok szerint „nem valószínű, hogy ezek okozták a halált.” A részletes jelentést arról, mi okozhatta pontosan a nő halálát heteken belül ígérik. Az idegenkezűséget a vizsgálat e fázisában kizárták. Olyan spekulációk láttak a balesettel kapcsolatban, hogy a nő a vízbe menekülhetett az őt megtámadó dingók elől, ekkor fulladhatott meg.

Andrew Powell környezetvédelmi miniszter bejelentette, hogy az ügy miatt elaltatják azt a tíz dingóból álló falkát, amelyet a helyszínen találtak. Elmondta azt is, hogy a vadőrök a héten megfigyelték a falkát, és azt állapították meg, hogy agresszíven viselkednek, amely „elfogadhatatlan veszélyt jelent a közbiztonságra,” ezért döntöttek az elaltatás mellett. Hozzátette, nehéz döntésről van szó, ám a közérdek ezt diktálja. Hat állatot már szombaton elaltattak.

A Brisbane-től 380 kilométerre található szigeten közel kétszáz dingó él, az őslakosok, a Butchulla nép szent állatként tiszteli őket. A hatóságok döntése felháborította őket. Elsősorban azért, mert annak ellenére, hogy az őslakosok és a hatóság együtt felügyeli az egyébként nemzeti parkként számon tartott szigetet, nem konzultáltak velük a döntés előtt, ezért szégyentelinek nevezték az eseményeket. A Butchulla nép jó ideje kampányol amellett, hogy kevesebb turistát engedjenek a szigetre, úgy vélik ugyanis, hogy a túl sok látogató az oka annak, hogy a dingótámadások megszaporodtak a szigeten.

Nem először támadtak a dingók

A dingótámadások egyáltalán nem ritkák, ám halálos áldozatot csak néhányszor követeltek. 1980-ban egy csecsemőt öltek meg az állatok, 2001-ben egy kilencéves fiút – ekkor harminc dingót altattak el, amely nagy felháborodást keltett.

2023-ban egy futó nőt támadtak meg az állatok, aki az óceánba menekült az állatok elől. 2024-ben egy tízéves fiút harapott meg egy dingó, az állatot lelőtték.