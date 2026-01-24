A bevándorlásiak mentették meg az igazságszolgáltatástól a legnagyobb ékszerrablás gyanúsítottját

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hatósága (ICE) mentette meg az amerikai történelem legnagyobb ékszerrablásaként elhíresült ügy egyik gyanúsítottját az igazságszolgáltatástól – írja a CBS News.

A szövetségi ügyészség tavaly emelt vádat Jeson Nelon Presilla Flores és hat társa ellen egy 2022-es rablási ügyben, mely során

a tettesek több mint százmillió dollár (kb. 32 milliárd forint) értékben vittek el aranyat és ékszereket a Brinks egyik páncélozott szállítójárművéből.

Presilla, aki az ellene felhozott vádak alapján akár 15 éves börtönbüntetést is kaphatott volna, 2025 júniusában a bírósági meghallgatásán ártatlannak vallotta magát. A férfit augusztusban óvadék ellenében szabadlábra helyezték, a szabadságának azonban nem sokáig örülhetett, mert idegenrendészeti őrizetbe került.

Az ügyészség azt állítja, nem tudták, hogy a vádlottnak bevándorlási ügyei vannak, az ICE korábbi adatai szerint ugyanis Presilla legálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.

Őszinte meglepetés

Az idegenrendészeti őrizetben a férfinek két választása volt:

megpróbálja bebizonyítani, hogy legálisan tartózkodik az USA-ban, aztán bíróság elé áll a rablási ügyben, melyben ha elítélik, súlyos börtönbüntetést kaphat, melynek letöltése után szinte biztosan deportálják,

vagy dönthet az azonnali deportálás mellett.

Utóbbit választotta.

Presilla decemberben, a bevándorlási meghallgatásán elismerte, hogy jogtalanul tartózkodott az Egyesült Államokban, és kérte, hogy Chilébe deportálják. A hatóságok januárban Ecuadorba küldték a férfit.

A történtek után a bíróság ejtette a Presilla ellen felhozott vádakat, ami azt is jelenti, hogy az ügyészség nem vádolhatja meg még egyszer a férfit ugyanezekkel a bűncselekményekkel.

Jena A. MacCabe, az Egyesült Államok ügyészhelyettese azt írta, hogy „őszinte meglepődéssel” reagált Presilla kitoloncolására.