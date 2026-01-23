ugandaellenzékimegölték
Kétezer ellenzékit börtönöztek be vagy öltek meg Ugandában

Kétezer ellenzéki „terrorista”, illetve „huligán” őrizetbe vételéről és harminc megöléséről számolt be az ugandai hadsereg főparancsnoka pénteken, bő egy héttel a vitatott eredményű elnökválasztás után.

Muhoozi Kainerugaba – aki az elnökválasztás győztesének, az országot immár csaknem négy évtizede vezető, a 81 éves Yoweri Museveni államfőnek a fia – nem közölt részleteket a halálesetek körülményeiről, viszont hangsúlyozta, hogy az ellenzéki „Nemzeti Egység Platform (NUP) terrorista vezetőinek a többsége még bujkál, de mindegyiküket el fogják kapni”.

A NUP és jogi képviselői szerint a letartóztatott aktivisták egy részét nem hivatalos fogolytáborokban tartják fogva, és néhányukat kínozzák.

Az ugandai választási bizottság múlt szombati bejelentése szerint az elnökválasztást az újabb mandátumáért induló Museveni nyerte meg a leadott szavazatok 71,6 százalékával, míg legfőbb kihívója, a NUP-ot vezető, 43 éves Bobi Wine 24,72 százalékkal lett második. Wine rögtön választási csalással vádolta meg a hatóságokat, és tiltakozásra szólította fel támogatóit. Azt állította, hogy a választást megelőző hónapokban több száz szimpatizánsát vették őrizetbe jogalap nélkül, csupán politikai hovatartozásuk miatt. Beszámolt arról, hogy elmenekült otthonából, mert a hatóságok le akarták tartóztatni. Felesége és több más hozzátartozója viszont házi őrizetben van – tette hozzá. Közeli ismerősei azt mondták a Reuters írügynökségnek, hogy Wine Ugandában maradt, de rejtőzködik.

(MTI)

