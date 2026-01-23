Megszólalt a Kreml és Zelenszkij is a háromoldalú béketárgyalás előtt

Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok tisztviselői először ülnek közösen asztalhoz pénteken, hogy megvitassák a háború lezárásának feltételeit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Arab Emírségekben Donbász sorsa lesz napirendben.

A Donbász kulcsfontosságú témakör. Ezt fogjuk megvitatni, ahogyan azt is, hogy a három fél hogyan látja mindezt

– fogalmazott újságíróknak Zelenszkij.

Szerinte a pénteki tárgyalás remélhetőleg egy lépés lesz előre a háború lezárása felé, de „különböző dolgok történhetnek”.

Hozzátette, hogy Donald Trumppal is tárgyalt Donbászról csütörtökön Davosban. A két elnök elmondása szerint megállapodott a végleges biztonsági garanciákban Ukrajnát illetően, és további légvédelmi rendszerek telepítéséről is tárgyaltak, melyek szükségesek az orosz ballisztikus rakéták hatástalanításához.

Pozitív eredményben reménykedem

– jelentette ki.

Peszkov: Oroszország álláspontja világos

Eközben a Kreml arról tájékoztatott, hogy Kijevnek muszáj kivonnia a csapatait Donbász keleti részeiről, ha le akarja zárni a háborút. Az AFP riportja szerint úgy néz ki, hogy Moszkva nem akar engedni a követeléseiből a háromoldalú tárgyalásokon sem.

Oroszország álláspontja világos abban a tekintetben, hogy Ukrajnának, az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk Donbászt. Ki kell vonni a csapatokat onnan. Ez egy nagyon fontos pont

– fogalmazott Dmitrij Peszkov.