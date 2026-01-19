Jeges fürdőt vett a kamerák előtt Putyin vízkereszt alkalmából

A hét első napján szokás szerint kiállt a sajtó képviselői elé Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, ám ezúttal nem az ukrajnai háború harci cselekményei vagy egyéb világpolitikai témák kapcsán szólalt meg, hanem hivatalosan megerősítette, hogy az orosz elnök jeges fürdőt vett.

A hagyományoknak megfelelően Vlagyimir Putyin orosz elnök jeges fürdőzéssel ünnepelte az ortodox vízkeresztet

– adta meg a hivatalos tájékoztatást a szóvivő a TASZSZ orosz hírügynökség tolmácsolása szerint.

Peszkov ezzel kapcsolatban elmondta még, hogy a vízkereszt fontos ünnep Putyin számára, ahogy minden ortodox hívő számára, aki a Kremlben dolgozik. „Ez egy hagyomány, amelyet sokan tiszteletben tartanak.Vannak azonban, akik nem teszik ezt. Ez személyes döntés” – tette hozzá Peszkov, nem tudni, arra utalva-e ezzel, hogy ő maga inkább nemet mondott a jeges fürdőre.

Putyin merülését természetesen mozgóképen is megörökítették a helyszínen, a videók pedig már a nyugati sajtóhoz és közösségi médiához is elértek.

🇷🇺✝️Putin sticks to tradition! 🕊 He bathed in icy water on Epiphany in the Moscow region! *God has appeared, Tsar! pic.twitter.com/3qIT1IpO3L — Sprinter Press (@SprinterPress) January 19, 2026

Putyin számára „ez nem hősködés”

Ezt írják legalábbis a TASZSZ közleményében. A hivatalos orosz tájékoztatás szerint Putyin vallásos ember, fontosak számára a hagyományok, ráadásul kiváló fizikai állapotnak örvend, így

megengedheti magának, hogy olyan szokásokat gyakoroljon, amik a legtöbb hétköznapi ember számára extrémek, anélkül, hogy az egészségét kockáztatná.

A Kreml először egyébként 2018-ban mutatott felvételt arról, hogy Putyin megmártózik vízkereszt alkalmából. Persze siettek leszögezni már akkor is, hogy nem először csinál ilyet Putyin, korábban azért nem láthatta csak a nyilvánosság, mert az orosz elnök „inkább magánkörben vett részt vízkereszti eseményeken”. A közvélemény viszont annyira jól fogadta, hogy azóta ha csak tehetik, beszámolnak a mutatványról. A hivatalos tájékoztatás szerint azóta is csak kétszer hagyta ki a merülést Putyin: 2020-ban a covid-járvány miatt, 2022-ben pedig orvosi tanácsra.

Bár nem a vallással összefüggően, de tavaly mi is kipróbáltuk, milyen az igazi jeges fürdő, a kellemetlenségei mellett az előnyeit is megírtuk.