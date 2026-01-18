Még szimbolikusan se adhatja át Nobel-díját Trumpnak Machado

Január 15-én, csütörtökön a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado átadta tavaly odaítélt Nobel-békedíját Donald Trump amerikai elnöknek, akinek régóta fáj már a foga erre a kitüntetésre, de sem 2025-ben, sem például 2021-ben nem nyerte el, hiába jelölték rá, és hiába állította, hogy mióta újra hatalomra került, hat háborút oldott meg, és ha nem ő kapja, az sértés az Egyesült Államok számára.

Machado a Venezueláért tett cselekedeteiért, „szabadságunk iránti egyedülálló elkötelezettségéért” adta át Trumpnak a díját, noha a norvég Nobel-bizottság már azt megelőzően, és most újból arra figyelmeztetett, az nem átruházható, még csak szimbolikusan sem.

„A Nobel-békedíjas a díj két központi szimbólumát kapja: egy aranyérmet és egy oklevelet. Ezenkívül a pénzdíjat külön adják át.

Függetlenül attól, hogy mi történik az éremmel, az oklevéllel vagy a pénzdíjjal, az eredeti díjazott marad a történelemkönyvekben a díj kedvezményezettje. Még ha az érem vagy oklevél később másvalaki birtokába is kerül, ez nem változtat azon, hogy kinek ítélték oda a Nobel-békedíjat

– áll a bizottság Telegraph által is idézett közleményében.

Mit akarhat Machado?

Machadónak a Nobel-békedíjat a „Venezuela népe demokratikus jogainak előmozdításáért” ítélték oda. Eredetileg ő lett volna az egységes ellenzéki jelölt Nicolás Maduro ellen a 2024-es elnökválasztáson, de eltiltották attól, hogy induljon a választásokon. Helyette végül Edmundo González Urrutia indult, aki egyes állítások szerint a szavazatok 70 százalékát is megszerezhette, de a január elején végül amerikai fogságba került venezuelai diktátor magánál tartotta a hatalmat.

A brit lap arról is ír, Machado nyilvánvalóan azért adta át a díját Trumpnak, hogy az támogassa venezuelai elnöki ambícióit. Ugyanakkor úgy tudni, a Fehér Ház nincs meggyőződve arról, hogy Machadónak elégséges támogatása lenne az országban, hogy kormányozni tudjon, a hadsereg felett is ellenőrzést tudjon gyakorolni.

Trump korábban is kijelentette, hogy szerinte Machado asszony nem élvez elég tiszteletet Venezuelában ahhoz, hogy hatékonyan kormányozzon, és ehhez tartja magát a csütörtöki találkozó után is. Helyette az ország élére Maduro helyettesét, Delcy Rodriguezt helyezte (vagy hagyta ott), és azt mondta róla, „remek” ember. Igaz, azzal fenyegette, hogy „nagyon nagy árat fizethet, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro”, ha „nem a helyes úton jár”, és nem engedélyezi az Egyesült Államoknak a hozzáférést az ország olajkészleteihez.

Machado a Fehér Ház után a Heritage Foundation agytröszthöz látogatott el pénteken, ahol magát egy kapitalista, szabadpiaci Venezuela vezetőjeként mutatta be magát, szembeállítva a „kommunista” Rodriguezzel.

Akár szabályos, akár nem, nem ez az első eset, hogy valaki visszautasította, továbbadta a díját – Az Éhség norvég írója, Knut Hamsun például a náci propagandaminiszter Joseph Goebbelsnek küldte le az irodalmi Nobel-díját –, az ilyen esetekről bővebben itt írtunk.