Hányan mondtak le eddig a Nobel-díjukról, és kinek sikerült az, ami Trumpnak?

Bár a norvég Nobel-bizottság már napokkal korábban emlékeztetett, hogy a Nobel-békedíjat nem lehet megosztani vagy átruházni, az elismerést kiérdemlő María Corina Machado mégis átadta a díjat az elismerésre régóta vágyó Donald Trumpnak.

Trump és a békedíjak

Trumpot egyébként jelölték a 2021-es béke Nobel-díjra, miután segített az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok közötti békekötésben, de akkor sem nyert. Tavaly Ilham Alijev azeri elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök amerikai közvetítéssel békeszerződést írt alá a Fehér Házban, Washingtonban augusztus 8-án, amivel egy több mint 35 éve zajló konfliktust zártak le. Ezután Azerbajdzsán és Örményország is jelezte, hogy felterjesztenék Donald Trumpot Nobel-békedíjra. Trump végül nem nyerte meg a díjat, ami kisebb riadalmat is okozott Norvégia egyes elemzői és vezető politikusai körében. Október 10-én María Corina Machadónak ítélték oda a békedíjat, a venezuelai ellenzéki vezető egyébként már akkor sem titkolta, hogy az elismerés az amerikai elnöknek is kijárna.

Ezt a díjat Venezuela szenvedő népének és Donald Trumpnak ajánlom, amiért támogatja az ügyünket!

– nyilatkozta akkor Machado.

A venezuelai ellenzéki vezető január 15-én, egy zárt körű fehér házi találkozón átadta Nobel-békedíját Trumpnak, ismét hangsúlyozva, hogy elismeri az amerikai elnök egyedülálló elkötelezettségét országa szabadsága iránt. A díjat el is fogadta Trump:

María átadta nekem Nobel-békedíját az általam végzett munkáért. Ez csodálatos gesztus volt a kölcsönös tisztelet jeléül. Köszönöm, María!

– írta a közösségi oldalán az amerikai elnök.



A díjat visszavonni, megosztani és átruházni sem lehet, ezt a békedíj hivatalos oldalán is világossá teszik, mivel „sem Alfred Nobel végrendelete, sem a Nobel Alapítvány alapszabálya nem említ ilyen lehetőséget”, és a „bejelentés után a döntés örökre érvényben marad”.

Donald Trump azért hivatalosan kapott egy békedíjat tavaly, elsőként érdemelte ki a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elismerését, amit a 2026-os világbajnokság sorsolásán adtak át az amerikai elnöknek Washingtonban.

A világ most biztonságosabb hely, és az Egyesült Államok a legmenőbb ország a világon

– nyilatkozta akkor.

Ez a békedíj-ügy sem ment le botrány nélkül, Gianni Infantinót, a FIFA elnökét feljelentették a szervezet etikai bizottságánál. A Fairsquare nevű brit civil jogvédő szervezet szerint az elnök túlságosan „körbeudvarolta” Trumpot, amivel megsértette az alapszabályt és etikai kódexet, mivel a szervezetnek és alkalmazottainak elvileg semlegesnek kéne maradniuk politikai kérdésekben.

Sartre vissztautasította, Kissinger nem ment el a díjátadóra

A Nobel-díj 125 éves történelme során nem is fordult elő, hogy valaki átadta volna másnak a díjat, sőt az sem fordult elő, hogy valaki visszaadja az elismerést, miután kiérdemelte. Nem csak a békedíjra igaz ez, de az összes, a bizottság által odaítélt díjra. Ez viszont nem jelenti azt, hogy minden Nobel-díjjal kitüntetett ember hozzá is jutott a díjhoz vagy megőrizte azt.