„Érme nagyságú műanyagdarabot szedtek ki a szememből” – megszólalt az ICE-ügynök által megvakított fiatal

A minap felkerült az internetre egy felvétel, ahol egy kaliforniai demonstráción az ICE fegyveres erőinek egy tagja gumilövedékkel közelről arcon lő egy fiatalt, akit ezután a ruhája nyakánál fogva rángatnak el a helyszínről. Ez a tüntető a 21 éves Kaden Rummler volt, aki most részletekbe menően számolt be az atrocitás körülményeiről és a maradandó fogyatékosságot okozó sérüléseiről – írja a The Guardian.

Hogyan fajult idáig a helyzet?

Az Egyesült Államokban napról napra jobban kiéleződik az amerikai civilek és az ICE, vagyis az az amerikai bevándorlási hivatal fegyveres erői közti konfliktus, miután január 7-én Minneapolisban egy ICE-ügynök a nyílt utcán lőtt agyon egy 37 éves amerikai állampolgárt, Renee Good-ot. Míg több szövetségi állami tisztviselő is azt állította, a férfi önvédelemből cselekedett, mivel a nő el akarta gázolni, addig Minneapolis polgármestere, Jacob Frey és számos civil úgy gondolják az esetről készült videót látva, az ügynök erőszakos fellépése egyáltalán nem volt indokolt.

A demonstráció, ahol Rummlert meglőtték, pont egy Good tiszteletére szervezett megemlékezésről indult, ahonnan a békés tömeg átvonult az egyik ICE által használt szövetségi épülethez. A beszámolók szerint az összegyűltek nem provokálták a fegyveres erők embereit.

Az ICE egyébként az utóbbi hetekben több demokrata vezetésű nagyvárosba is bevonult, ahol erőszakosan, tömegével próbálják azonosítani az illegális bevándorlókat.

Emellett azonban egyre több olyan esetről hallani, ahol amerikai állampolgárokat zaklatnak, vesznek őrizetbe, vagy tartanak indoklás nélkül bezárva napokig.

A mozgósítás hatására több nagyvárosban is tüntetések szerveződnek – néhányuk pedig erőszakos összecsapásba torkollik.

A szerencsén múlt, hogy túlélte

A Rummlert ért atrocitásról készült felvételen az látszik, ahogy a fiatal egy megafonba beszélve próbálja megakadályozni, hogy elvonszoljanak egy tüntetőt, mikor az egyik elé lépő ICE-ügynök közelről, gumilövedékkel arcon lövi.

Azt mondták, csoda, hogy egyáltalán túléltem

– meséli Rummler, aki a bal szemére tartósan megvakult.

A vérző arcú fiatalt ezután több méteren keresztül húzták a földön a ruhájánál fogva, annak ellenére, hogy nem tanúsított ellenállást. A kórházba kerülése után az orvosok műanyag- és üvegdarabokat szedtek ki a koponyájából. Rummler nyaki artériája mellől egy olyan fémdarabot is eltávolítottak, ami, ha akár csak pár milliméterrel arrébb találja el, valószínűleg végzett volna vele.

Nem tüsszenthetek vagy köhöghetek, mert nagy kárt csinálhat. Az orvosok érme nagyságú műanyagdarabot szedtek ki a szememből

– tette hozzá a fiatal.