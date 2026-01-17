Bírósági végzés: az ICE többé nem alkalmazhat erőszakos tömegoszlatási módszereket a békés tüntetőkkel szemben

Szövetségi bírói végzés született az Egyesült Államokban, ami lekorlátozza, milyen tömegoszlatási módszereket alkalmazhatnak az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) ügynökei a békés tüntetőkkel szemben Minneapolisban – derül ki a BBC beszámolójából. A szóban forgó végzést a tüntetők egy csoportja által benyújtott, decemberi kereset előzte meg.

Min változtat a végzés?

A Katherine Menendez bíró által meghozott döntés kimondja, hogy az ICE-ügynökök nem foghatnak el vagy fújhatnak le paprikaspray-vel egy olyan tüntetőt sem, akik erőszakmentes magatartást tanúsítanak a demonstrációkon, valamint a gumilövedékek használatát is tiltják velük szemben.

A végzés több, hétvégére szervezett, az ICE erőszakos fellépését ellenző tüntetést megelőzően született meg – ezek alatt már az új szabályozás van érvényben. Minnesota állam tisztviselői arra kérték a hétvégén utcára vonulókat, békésen, a rendet megőrizve vegyenek részt a demonstrációkon.

Az előzmények fényében a végzés meghozatala nem meglepő fejlemény, hisz pattanásig feszült állapotok uralkodnak az országban, mióta az idegenrendészeti fegyveres erők egyik embere a nyílt utcán agyonlőtt egy 37 éves családanyát, Renee Good-ot. A közfelháborodás hatására több békés demonstráció is szerveződött, amikből volt, ami durva erőszakba fulladt:

az egyik, Good tiszteletére tartott megemlékezés utáni spontán tüntetésen egy 21 éves fiatalt gumilövedékkel meg is vakítottak.

A Fehér Ház is reagált

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) közölte, hogy lépéseket tesznek az idegenrendészeti ügynökök védelme érdekében: készenlétbe helyezték a Nemzeti Gárdát, valamint további rendfenntartó erőket vezényeltek ki a tüntetések idejére.

A Fehér Ház kritikával illette az új döntést – a szóvivő, Abigail Jackson így fogalmazott: