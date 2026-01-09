Körülbelül 1 milliárd dollárt mozgathatott meg az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) a nemzetközi gazdasági szankciókat megkerülve – írja a Washington Post, egy friss elemzésre hivatkozva.

A kriptós nyomozásokra specializálódott TRM Labs két Nagy-Britanniában bejegyzett kriptovaluta-tőzsdét azonosított, amelyek lehetővé tették a pénzmozgásokat egy a kriptoszektor pénzügyi infrastruktúrájának hétköznapi elemeként álcázott mechanizmus segítségével. Az elemzés szerint az IRGC ezzel új szintre emelte a kriptovalutás kavarásokat.

Az ügyeskedés nem új jelenség: az Egyesült Államok szerint az IRGC és más iráni szereplők évek óta átláthatatlan tulajdonosi hátterű fedőcégek nemzetközi hálózatát működtetik. A TRM Labs jelentése arra mutatott rá, hogy a Forradalmi Gárda most már két egymáshoz kapcsolódó kriptocég, a Zedcex és a Zedxion segítségével is nagy léptékben képes volt pénzt megmozgatni.

Az elemzés szerint az IRGC-hez köthető tranzakciók 2023 és 2025 között a cégek forgalmának 56 százalékát tették ki.

Az IRGC Irán katonai és biztonsági rendszerének legfontosabb szereplője, amelyet széles körben szankciók sújtanak az Egyesült Államok és más nyugati országok részéről. A büntetőintézkedések célja főként az lenne, hogy ellehetetlenítsék a nemzetközi pénzmozgásokat.

Hogy az összeg két év alatt elérte az 1 milliárd dollárt, azt mutatja, hogy a digitális valuták Irán árnyékbankrendszerének pénzügyi csatornájává váltak

– mondta a lapnak az amerikai pénzügyminisztérium szankciós ügyeken dolgozó korábbi munkatársa, Miad Maleki, védelmi tanácsadó.

A két kriptotőzsde, a Zedcex és a Zedxion olyan tőzsdékként mutatja be magát, amelyeken a felhasználók különféle digitális valutákkal kereskedhetnek. A Zedxion a honlapján azt állítja, hogy igyekszik megfelelni a pénzmosás elleni szabályoknak, többek között az ügyfelek azonosításával. Azt is közli, hogy nem nyit számlát szankcionált országok állampolgárainak és lakosainak. A Zedcex szintén azt állítja, hogy szolgáltatásai tiltottak mindazok számára, akik „Iránban tartózkodnak, ott vannak bejegyezve, ott működnek vagy ott élnek”.

A vizsgálat részeként a TRM nyomozói kisebb befizetéseket és kifizetéseket hajtottak végre a Zedcexen és a Zedxionon, hogy feltérképezzék a pénzek útját, és így feltárják a tőzsdék belső infrastruktúráját. Átvizsgálták ezen kívül azokat a pénzmozgásokat is, amelyek egy 187 „tárcacímből” álló listához kapcsolódtak – ezek a kriptovilágban a bankszámlaszámokhoz hasonló azonosítók –, amelyeket az izraeli hatóságok tavaly az IRGC ellenőrzése alatt állónak minősítettek, valamint néhány további címet, amelyeket a nyomozók szintén az iráni milíciához kötöttek.

A TRM szerint az IRGC-hez köthető tranzakciók értéke

2023-ban 24 millió dollár,

2024-ben 619 millió dollár,

2025-ben pedig 410 millió dollár volt.

A tranzakciók túlnyomó többsége a Tether (USDT) stabilcoinnal zajlott – ez egy az amerikai dollárhoz kötött kriptovaluta – a népszerű Tron hálózaton.

A két kriptovállalat és a brit pénzügyminisztérium pénzügyi szankciók végrehajtásáért felelős hivatala nem kommentálta az ügyet.