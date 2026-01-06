szerb kőolajmolszankcióknis
Nagyvilág

Vucic felszólította a MOL-t és a Gazpromot, hogy minél hamarabb zárják le a NIS-sel kapcsolatos adásvételt

Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images
24.hu
2026. 01. 06. 17:44
Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

Aleksandar Vucic  szerb elnök felszólította a magyar felet, a NIS szerb kőolajipari cég vezetését és a Gazpromot is, hogy mielőtt zárják le a az adásvételi szerződést, hogy Szerbia kikerüljön a szankciós helyzetből – írja a Magyar Szó. Az erőteljes kérésre a szerb Nemzetbiztonsági Tanács vasárnapi ülésén került sor, ahol többek között az energiabiztonságról is szó volt.

Remélem, és felszólítom a Gazprom, a NIS vezetését, valamint a magyar felet – mivel most már egyértelmű, hogy velük folynak a tárgyalások –, hogy a lehető leghamarabb zárják le az adásvételi szerződést, hogy ki tudjunk kerülni a szankciós helyzetből, és Szerbia folytathassa a növekedést

– fogalmazott az elnök.

A MOL küldöttsége hétfőn érkezett az országba, hogy a NIS üzleti adatainak áttekintése mellett felmérje a vállalat főbb létesítményeit, többek között a pancsovai kőolaj-finomítót és egyes olajkutakat is. Vucic nem véletlenül sürgeti a feleket: az amerikai kormányzat a felvásárlási tárgyalások előrehaladására tekintettel ideiglenesen január 23-ig hosszabbította megt a NIS működési engedélyét. Mint ismert, a szankcióra korábban a vállalat orosz tulajdonosi háttere miatt került sor.

Szakértők szerint a könyvelési kimutatások alapján a NIS értéke elérheti a 3,2 milliárd eurót is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump fenyeget: előcsalogatja-e a jaguárt az emberekből a „Donroe-elv”?
Elkapkodták a Nike webshopból azt a melegítőt, amelyben lefotózták a megbilincselt Madurót
Svájci diszkótragédia: öt éve volt utoljára biztonsági ellenőrzés a bárban
A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására – sajtóértesülés
Kié a hatalom Venezuelában Maduro elmozdítása után?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik