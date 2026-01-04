Meghalt Anne Frank mostohatestvére, Eva Schloss

Kilencvenhat éves korában meghalt Eva Schloss, Auschwitz-túlélő, Anne Frank mostohatestvére.

A bécsi születésű nő családjával 1938-ban előbb Belgiumba, majd Amszterdamba költözött, Anne Frank és családja szomszédságába, akivel hamar barátok lettek. A német megszállás alatt bujkálni kényszerültek, majd miután elárulta őket egy holland ápolónő, az egész családot az auschwitz-birkeneaui koncentrációs táborba vitték. A megpróbáltatásokat csak ő és édesanyja élték túl, apja és bátyja már nem érte meg a tábor felszabadítását. Mikor visszatértek Amszterdamba, újra találkoztak Otto Frankkal, Anne Frank édesapjával, Eva édesanyja hozzáment a férfihoz, ő pedig a nevelt lánya lett. Otto ekkortájt kezdte meg az addigra elhunyt lánya később világhírűvé vált naplójának szerkesztését, Schloss az elsők közt volt, aki megismerte az írásokat.

Schloss később komoly szerepet vállalt az Otto által alapított Anne Frank Alapítvány munkájában, előadásokat tartott a holokausztról, és könyveket is írt. 1989-ben ő alapította meg az Anne Frank Alapot. Jó kapcsolatot ápolt a brit királyi családdal, az általa alapított Alap védnöke Kamilla királyné lett. Károly király az X-en keresztül búcsúzott Schlosstól: „Felfoghatatlanok azok a borzalmak amelyeket fiatal nőként átélt. Mégis, élete hátralévő részét a gyűlölet és az előítéletek leküzdésének szentelte, fáradhatatlan munkájával előmozdítva a jóságot, a bátorságot, a megértést” – írta.