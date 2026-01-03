Robotsport-őrület Kínában: hamarosan humanoidok jöhetnek az otthonokba

A 37 éves Cheng Hao Kína évtizedes humanoid robottechnológiai törekvéseinek élharcosa. Booster Robotics nevű startupjában mérnökei emberszerű robotokat képeznek mesterséges intelligencia segítségével focizni – írta a CNN.

A céget 2023-ban alapította. A Tesla első humanoid Optimusának és az akkor úttörő ChatGPT-4-nek a megjelenése ihlette meg Cheng-et, vállalkozásával a világ legfejlettebb focizó humanoidjait szeretné kifejleszteni.

A sport csak a kísérletezés terepe

Kína robotikai ipara 2015 óta felgyorsult, ma az országban több mint 150 humanoid robotokat gyártó vállalat működik, és ez a szám a szakértők szerint folyamatosan növekszik.

Sok robotikai startup, mint például Cheng vállalkozása, számára a sport a kísérletezés terepévé vált, ahol a robotika egy lehetőség a mechanikus képességek bemutatására és a valós életben alkalmazásuk felfedezésére.

Ez vezetett a robotsport-események fellendüléséhez Kína-szerte 2025-ben. Peking adott otthont a világ első Humanoid Robot Játékainak, ahol a gépek fociban, ökölvívásban, harcművészetekben és más sportágakban mérkőztek meg.

Ez a robotsport-őrület akkor bontakozott ki, amikor a humanoid robotok Kína a globális technológiai verseny élére kerültek az Egyesült Államokkal és más országokkal szemben. Kína nemcsak a piac több milliárd dolláros potenciáljának kiaknázásáért versenyez, hanem a termelékenység növeléséért.

Miért pont a foci?

A foci régóta fontos környezet a tudósok számára a robotok képességeinek felmérésében. Az első tesztelésekre az 1990-es években került sor, ami az első RoboCup játékok megszületéséhez vezetett, még a 90-es években a japán Nagoyában. Mára már évente megrendezik az eseményt.

Peter Stone a verseny korábbi elnöke és a Sony AI vezető tudósa szerint a robotfoci számos „alapvető képességet” igényel, beleértve a mozgást, a látást, a lokalizációt, az együttműködő stratégiai tervezést és az ellenféllel szembeni érvelést.

A RoboCup egyik inspiráló célja egy olyan robotcsapat létrehozása, amely képes legyőzni a legjobb emberi focicsapatot egy igazi focipályán. Néha olyan kihívásokhoz hasonlítom, mint egy ember Holdra juttatása.

Cheng szerint a robotok focizása egy „teszt”. A focipályákon tesztelt technológiák szerinte a jövőben gyárakban vagy otthonokban lesz hasznosítható.

Nemzeti lendület

Az elektromos járművek és más high-tech iparágak növekedéséhez hasonlóan a kínai kormány kulcsszerepet játszott az ország robotikai fellendítésében is.

2021-ben a kínai kormány közzétett egy ötéves tervet a robotikai ipar számára, amelyben számos pénzügyi ösztönzőt vázol fel, beleértve a magasabb támogatásokat, a kutatási adókedvezményeket és a könnyebb hitelfelvételt.

Ez magyarázza, hogy Kína miért indította el 2025 augusztusában a Humanoid Robotok Világjátékát, amelyet a pekingi önkormányzat, a kínai állami CCTV műsorszolgáltató és a Robotok Világegyetemi Szervezete közösen szervezett.

A játékok részeként 100 méteres váltófutást, ökölvívó versenyeket és focimeccseket, valamint gyakorlati versenyeket is rendeztek, ahol a robotok sebességteszteken mérték össze tudásukat, hogy kiderüljön, melyik képes a leggyorsabban válogatni és kezelni az anyagokat szimulált gyárakban és gyógyszertárakban. 16 országból több száz vállalat vett részt, a legtöbben Kínából.

A robotok közel sem tökéletesek

2025 márciusában a kínai kormány először említette az „intelligens robotokat” éves munkajelentésében, céljaik között szerepel a robotok elterjedésének felgyorsítása.

A tudósoknak viszont még sokat kell dolgozniuk azon, hogy a sportrobotok képesek legyenek legyőzni az emberi sportolókat. A pekingi Humanoid Robot Világjátékokon az egyik robot egy emberi kezelőnek ütközött, míg egy másik váratlanul 90 fokos fordulatot tett, majd a bírói székeknek ütközött. A bokszrobotok gyakran elhibázták az ütéseiket, a humanoidok pedig gyakran elestek a futballpályán.