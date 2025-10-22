Kísértetiesen emberi robotot alkottak Kínában

Bemutatta legújabb humanoid robotját a Unitree nevű kínai vállalat. A H2 névre keresztelt modellről egy promóciós videót is közzétettek, amelyben bemutatták az eszköz képességeit.

A Live Science beszámolója szerint a mintegy 70 kilogrammos és 180 centiméter magas robot mozgása igazán lenyűgözőnek számít. A felvételen balettgyakorlatokat és harcművészeti mozdulatokat is elképesztő ügyességgel hajt végre.

A gyártó sok konkrétumot nem osztott meg egyelőre a modellről, ám a videóban szereplő szöveg szerint a H2-t arra alkották, hogy biztonságosan és barátságosan szolgáljon mindenkit. Ez alapján arra lehet következtetni, hogy idővel kereskedelmi forgalomba hoznák.

Ez nem meglepő, hiszen a Unitree-nek már most is vannak bárki által megvásárolható robotjai. G1 nevű humanoid modelljük például 16 ezer dolláros (mintegy 5 és fél millió forint) áron vásárolható meg, emellett pedig több típusú robotkutyát is kínálnak, ilyenből nemrég Újpest önkormányzata is beszerzett egyet.

A Unitree robotjai távirányítóval vezérelhetők, de kis kijelölt területen akár önműködően is képesek mozogni.

Kína rengeteg erőforrást fordít a robotikára, és az ország társadalmában is egyre nagyobb igény mutatkozik a gépek iránt. A technológiai versenyben eközben más országok is próbálnak felzárkózni a kelet-ázsiai nagyhatalom mellé, fejlesztéseikről, az iparág legfrissebb híreiről lapunk rendszeresen beszámol