„Most már elviselhetőbb az élet, mert nem erőszakolsz meg minden éjjel” – túlélők történetei a mormon egyházban eltitkolt visszaélésekről

Heather Gay amerikai valóságshow-szereplő a szélesebb közönség előtt a The Real Housewives of Salt Lake City (Salt Lake City-i luxusfeleségek) című műsorból vált ismertté, ám a közszereplése túlmutat a klasszikus reality kereteken. Mormon családba született, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában (LDS) nőtt fel, tapasztalatait pedig később egyre nyíltabban kezdte feldolgozni – megrázó élményeit nemcsak a tévében, hanem könyvekben is megfogalmazta. Elvált nőként személyesen is megtapasztalta az LDS közösség stigmatizáló mechanizmusait, hiszen a válás az egyházon belül máig erős megbélyegzéssel jár.

Különösen sokat foglalkozik a mormon egyház visszásságaival, az intézményi elhallgatással, a nőket érintő elvárásokkal és a vallási nyomással – ezekről témákról beszél a Surviving Mormonism (Túlélni a mormonizmust) című dokusorozat házigazdájaként is. A műsorban, amely Magyarországon a Hayu nevű, leginkább a valóságshow-kra fókuszáló streamingszolgáltatón érhető el, Gay mások tapasztalatait veti össze a saját történetével, így mutatva be azt, milyen következményekkel járhat a hitből való kiábrándulás és az intézményi hatalommal való szembefordulás.

A sorozat első évada három részből áll, amelyekben megszólal egy korábbi „átnevelő” terapeuta, egy férfi, akit a közösség egyik tagja bántalmazott, valamint egy testvérpár, akiket az édesapjuk abuzált. Történeteikből egy olyan rendszer rajzolódik ki, amely normalizálja a hallgatást, arra neveli az egyház tagjait, hogy ne higgyenek az áldozatoknak, helyette védik az elkövetőket, és újra traumatizálják a túlélőket – olyan környezetet teremtve, ahol a bántalmazók „nyíltan elbújhatnak”, miközben az áldozatok védtelenek és hangtalanok maradnak.