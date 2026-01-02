mexikóföldrengésföldmozgásclaudia sheinbaum
Nagyvilág

Elnöki sajtótájékoztató közben remegett meg a föld Mexikóban

Eyepix / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Claudia Sheinbaum egy 2025. decemberi sajtótájékoztatón.
24.hu
2026. 01. 02. 18:57
Eyepix / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Claudia Sheinbaum egy 2025. decemberi sajtótájékoztatón.

Erős, 6,5-ös erősségű földrengés rázta meg Mexikó déli részét január 2-án magyar idő szerint délután, helyi idő szerint reggel – írja a Reuters. Az eseményt több millióan érzékelték, és még Claudia Sheinbaum elnök sajtótájékoztatóját is megzavarta.

A rengés Guerrero állam csendes-óceáni partjának közelében, 35 kilométeres mélységben pattant ki. Sheinbaum szerint az eseményt követően nem érkeztek jelentések sérültekről vagy súlyos károkról.

Az elnök Mexikóvárosban beszélt a sajtó képviselőinek, amikor megszólaltak a földrengést jelző riasztók, majd nem sokkal később a talaj is megremegett. A vezetésével az újságírókkal együtt nyugodtan elhagyták a helyszínt, majd később folytatták a munkát.

Guerrero ad otthont Acapulcónak és más üdülőövezeteknek, amelyek nyáron rengeteg turistát vonzanak. Acapulcót még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani a 2023-ban a térséget sújtó 5-ös kategóriájú hurrikán után.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Svájci tűzvész: többször is visszament az égő bárba a 19 éves diák
Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Szkopjéban
Ukrán hírszerzés: Moszkva provokációra készül
Hiába a sérvműtét, vitték vissza a börtönbe a volt elnököt
Csillagszórók okozhatták a svájci tűzvészt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik