Teának álcázott metamfetaminnal próbált átjutni a reptéri ellenőrzésen egy nő Sydney-ben

Carla Bernhardt / AFP
A kép csupán illusztráció!
admin Ács Anna Mária
2025. 12. 28. 07:23
Kábítószer-csempészettel vádolják azt az ausztrál nőt, aki tizenöt kiló teának álcázott metamfetaminnal a poggyászában próbált átjutni a reptéri ellenőrzésen Sydney-ben – számol be a People.

A negyvenéves nőt december 26-án állították ki a sorból egy rutinellenőrzésre, amikor is a vizsgálatot végző dolgozók érdekes szuvenírt találtak a bőröndjében. Tizennyolc darab teának címkézett, vákuumfóliás „tégla” sorakozott a táskában, amik belsejében a felbontáskor fehér, kristályos anyagot találtak. Az ausztrál hatóságok letesztelték a csomag tartalmát – ez a közleményük szerint metamfetamint mutatott ki.

A lefoglalt anyag körülbelül 150 ezer adag kábítószernek felel meg, az utcai értéke megközelítőleg 13 millió dollár [kb. 2 milliárd forint – a szerk.]

– áll az ausztrál hatóságok közleményében.

A kábítószerrel megtömött bőröndöt azonnal lefoglalta a rendőrség, a nőt pedig letartóztatták, a tettéért akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélheti a bíróság.

