Elhalasztják a szavazást az EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezményről

Ursula von der Leyen a Politico szerint bejelentette, hogy januárra halasztják az EU-Mercosur megállapodás elfogadását. Ez komoly meghátrálás az Európai Bizottságtól, hiszen a megállapodást eredetileg ezen a héten akarták elfogadni, hogy a bizottság elnöke december 20-án el tudjon utazni Brazíliába aláírni azt.

A megállapodásról korábban is írtunk, ez volt a mostani EU-csúcs egyik fontos ügye. Brüsszelben több ezer gazda tüntetett csütörtökön a megállapodás elfogadása ellen.

Az ok, amiért a megállapodás csúszott, végül nem ez volt. Franciaország eleve késleltetni szerette volna, mert a francia mezőgazdaságnak szerintük nem tesz jót a megállapodás, miközben a német autóiparnak igen. A napokban viszont az eddig támogató olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni is átállt a franciák oldalára. Ez, és az Európai Parlament szavazása, amelyben további biztosítékokat követeltek, elég volt a megállapodás elnapolásához