Leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron

Leprás (Hansen-kór) megbetegedést igazoltak Kolozsváron – jelentette be csütörtök este a romániai egészségügyi minisztérium. A román Agerpres hírügynökség által idézett közlemény szerint a leprás személy egy fiatal ázsiai nő, aki egy kolozsvári SPA szépségszalonban dolgozik masszőrként.

További három lepragyanúst személy még kivizsgálás alatt áll. Ők is ázsiai, fiatal nők, és ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak.

Ketten közülük, egy 21 éves és egy 25 éves indonéziai nő, november 26-án jelentkeztek a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a Facebook oldalán az ügyről hosszú posztot jelentetett meg. Ebben mások mellett azt írta:

A mikrobiológiai adatok alapján az egyik esetet ma megerősítették, három másik pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll.

A tájékoztatás szerint az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság határozott intézkedéseket hozott a szépségszalonban a kockázatok korlátozása érdekében. Többek között fertőtlenítettek minden helyiséget, a személyzet minden tagját kivizsgálják, és kiterjesztik az epidemiológiai vizsgálatot. A minisztérium ezen felül elrendelte a szépségszalon tevékenységének felfüggesztését a járványügyi vizsgálat befejezéséig.

A leprás beteg esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést. A kezelés megkezdése után a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik

– állítja a román egészségügy minisztérium.

A lepra lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó expozíció szükséges. A betegség nem terjed: kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával.

Romániában az utolsó leprás esetet 1981-ben diagnosztizálták. Európai szinten az esetek szórványosak, többnyire Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika endémiás területeiről származó személyeknél fordulnak elő.