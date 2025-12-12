Négy év alatt a hetedik kormányfő bukott meg Bulgáriában, erősödhet az oroszbarát államfő

Roszen Zseljazkov bolgár kormányfő csütörtökön benyújtotta kormánya lemondását. Ezt pár perccel azelőtt jelentette be, hogy a parlament megkezdte volna a szavazást a koalíciós kabinet elleni bizalmatlansági indítványról. A kormány valójában nem e szavazás miatt bukott meg – a voksoláson nem jelent meg elég honatya a határozatképességhez –, hanem a kabinet elleni utcai tiltakozások miatt.

Lemodásakor Zseljazkov elmondta, hogy a társadalmi elvárásnak megfelelően cselekedtek, mert „a hatalom a nép hangjából fakad.” Márpedig Bulgáriában hetek óta folynak utcai tüntetések a kormánykoalíció politikájával szemben: becslések 50 és 100 ezer közöttire teszik a demonstrálók létszámát.

A távozó koalíciót a GERB nevű, jobbközép, populista politikai erő vezette. Zseljazkov is a GERB soraiból került ki, de nem ő a párt meghatározó embere, hanem a háromszoros volt miniszterelnök, Bojko Boriszov.

Nem ez az első eset, hogy egy GERB vezette koalíció a tömegek elégedetlensége miatt bukik meg. Boriszov 2021-ben mondott le a kormányfői posztról, és akkor is a korrupcióellenes tiltakozások miatt kellett feladnia a hatalmat a pártjának. Azóta számtalan időközi választást tartottak, de a GERB sosem gyengült meg annyira, hogy nélküle tartósan kormányozni lehetett volna az országot. Hiába került így hat másik miniszterelnök hatalomra 2021 óta, egyikük sem maradt sokáig hivatalban. Egyrészt