bojko boriszovbolgár kormánybulgáriaroszen zseljazkov
Nagyvilág

Négy év alatt a hetedik kormányfő bukott meg Bulgáriában, erősödhet az oroszbarát államfő

DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP
Kormányellenes tüntetés Szófiában, 2025. december 10-én.
admin Szegő Iván Miklós
2025. 12. 12. 11:11
DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP
Kormányellenes tüntetés Szófiában, 2025. december 10-én.
A hetedik kormányfő bukott meg 2021 óta Bulgáriában, és ez alighanem az oroszbarát államfőt hozza ismét pozícióba. Az országban február végén vagy március elején újabb parlamenti választást tartanak, 2021 óta immár a nyolcadikat. Közben Bulgária január elsejétől bevezeti az eurót, ami inflációs félelmeket gerjeszt a balkáni államban.

Roszen Zseljazkov bolgár kormányfő csütörtökön benyújtotta kormánya lemondását. Ezt pár perccel azelőtt jelentette be, hogy a parlament megkezdte volna a szavazást a koalíciós kabinet elleni bizalmatlansági indítványról. A kormány valójában nem e szavazás miatt bukott meg – a voksoláson nem jelent meg elég honatya a határozatképességhez –, hanem a kabinet elleni utcai tiltakozások miatt.

Lemodásakor Zseljazkov elmondta, hogy a társadalmi elvárásnak megfelelően cselekedtek, mert „a hatalom a nép hangjából fakad.” Márpedig Bulgáriában hetek óta folynak utcai tüntetések a kormánykoalíció politikájával szemben: becslések 50 és 100 ezer közöttire teszik a demonstrálók létszámát.

A távozó koalíciót a GERB nevű, jobbközép, populista politikai erő vezette. Zseljazkov is a GERB soraiból került ki, de nem ő a párt meghatározó embere, hanem a háromszoros volt miniszterelnök, Bojko Boriszov.

NurPhoto / AFP Bojko Boriszov elhagyja a szavazóhelyiséget, miután leadta szavazatát a 2024. október 27-i előrehozott parlamenti választáson.

Nem ez az első eset, hogy egy GERB vezette koalíció a tömegek elégedetlensége miatt bukik meg. Boriszov 2021-ben mondott le a kormányfői posztról, és akkor is a korrupcióellenes tiltakozások miatt kellett feladnia a hatalmat a pártjának. Azóta számtalan időközi választást tartottak, de a GERB sosem gyengült meg annyira, hogy nélküle tartósan kormányozni lehetett volna az országot. Hiába került így hat másik miniszterelnök hatalomra 2021 óta, egyikük sem maradt sokáig hivatalban. Egyrészt

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron
Erős földrengés volt Japánban
Általános sztrájk Portugáliában: leállt a vasút, iskolákat zártak be, műtéteket halasztottak el
Az EU korrupcióellenes programban állapodott meg Ukrajnával, Zelenszkij népszavazást lengetett be a Donbaszról
„Morális ítélőképessége kialakulatlan, befolyásolható. Önálló életvitelre alkalmatlan” – gyerekek állami gondozásban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik