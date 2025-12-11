Belebukott a bolgár kormány a tüntetésekbe

Roszen Zseljazkov bolgár kormányfő benyújtotta kormánya lemondását – jelentette be maga a miniszterelnök csütörtökön a bolgár köztelevízióban élőben közvetített nyilatkozatában.

„Tájékoztatom Önöket, hogy a kormány ma távozik hivatalából” – szögezte la a bolgár miniszterelnök. A bejelentésre néhány perccel azelőtt került sor, hogy a parlament megkezdte volna a szavazást a kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról.

A döntés hátteréről szólva Zseljazkov elmondta, hogy a kormánykoalíció legutóbbi ülésén megvitatták a jelenlegi helyzetet, az előttük álló kihívásokat és a felelősségteljesen meghozandó döntéseket. Hozzátette, hogy a társadalmi elvárásnak megfelelően cselekedtek, mert „a hatalom a nép hangjából fakad.”

Bulgáriában hetek óta folynak utcai tüntetések a kormánykoalíció politikájával szemben. A megmozdulások szervezői a véleményük szerint mindent átszövő korrupció és az ellen tiltakoznak, hogy az egymást követő kormányok rendre kudarcot vallanak a káros jelenség felszámolásában.

A tiltakozás hatására a múlt héten visszavonta a kormány a 2026-os költségvetés tervezetét, amely az ország történetében első alkalommal készült euróban.

Az ellenzéki pártok és társadalmi szervezetek azonban közölték, hogy tiltakoznak a társadalombiztosítási járulékok és az osztalékadó tervezett emelése ellen, amit a magasabb állami kiadások finanszírozására vezetett volna be a kormánykoalíció. A demonstrálók szerda este is több tízezren vonultak utcára Szófiában és tucatnyi vidéki városban is.

Rumen Radev elnök a hét elején szintén arra szólította fel a kormányt hogy mondjon le, csütörtökön pedig a Facebook-oldalán arra szólította fel a parlamenti képviselőket, hogy „a nép hangját hallva és a maffia félelmét látva, hallják meg a közterek hangját”. A bolgár alkotmány értelmében korlátozott hatalmi jogkörrel bíró köztársasági elnök egyúttal arra kérte a parlamenti pártokat, hogy próbáljanak új kormányt alakítani, és ha nem járnak sikerrel, akkor ideiglenes kormányt fog kinevezni amely a következő parlamenti választásokig vezetné az országot, miközben két hónapon belül előrehozott parlamenti választást kell kiírnia.

A Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért-Demokratikus Erők Szövetsége (GERB-SZDSZ) vezetésével létrejött kormánykoalícióban – amely január óta vezette Bulgáriát – a Bolgár Szocialista Párt-Egyesült Baloldal koalíciója és a jobboldali Van Ilyen Nép párt vett részt. A koalíció a nyolcadik olyan kormány volt Bulgáriában 2024. október 27-e óta, amely előrehozott választásokat követően került hatalomra.

(MTI)