ukrajnadonbaszeuvétó
Nagyvilág

Az EU korrupcióellenes programban állapodott meg Ukrajnával, Zelenszkij népszavazást lengetett be a Donbaszról

Andrew Harnik / Getty Images
admin Kerner Zsolt
2025. 12. 11. 19:19
Andrew Harnik / Getty Images

Az Európai Unió és Ukrajna megegyeztek egy tízpontos tervben, amit Kijevnek teljesítenie kell, hogy folytathassa a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, írja a Politico. A reformsorozatot azután kell teljesíteniük, hogy nemrég a háború óta tartó időszak eddigi legnagyobb korrupciós botránya tört ki az országban, amiben belebukott Volodimir Zelenszkij elnök jobbkeze, Andrij Jermak is.

A tízpontos tervről Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa beszélt. A terv lényege az lenne, hogy megerősítik Ukrajnában az igazságszolgáltatást. Kos azt is bejelentette, hogy annak ellenére folytatják a technikai tárgyalásokat a csatlakozásról, hogy Magyarország hivatalosan nem engedte megnyitni az EU-nak az első tárgyalási klasztert Ukrajnával. Ennek ellenére hat klaszteren is folyamatosan dolgoznak.

Zelenszkij elnök eközben amerikai nyomásra belengette, hogy népszavazást tarthatnak a Donbasz átadásáról. Az amerikaik által vezényelt tárgyalások egyik legvitatottabb pontja az, hogy Ukrajna átadja-e a már megszállt és a még meg nem szállt területeket a Donbaszban Oroszországnak a békéért cserébe.

Oroszország egész Donbaszt akarja. Ezt mi nem fogadjuk el. Azt gondolom, hogy erre a kérdésre az ukrán embereknek kell válaszolnia. Hogy választás vagy népszavazás formájában, az kérdés.

mondta Zelenszkij. Az Egyesült Államok nyomást gyakorol Zelenszkijre azért, hogy tartsanak választásokat Ukrajnában, amit viszont háború alatt tilt az ország alkotmánya.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A szlovák kormánykoalíció fél év börtönnel büntetné a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését
Megérkeztek az első igazi klímamenekültek Ausztráliába
„Adjatok áramot!” – fényt visznek a szétrombolt ukrán falvakba a harctéri villanyszerelők
Az USA lefoglalt egy nagy olajszállító tankert Venezuela partjainál
Török Gábor: A Szőlő utca kifejezetten veszélyes téma a Fidesznek karácsony előtt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik