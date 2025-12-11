Az EU korrupcióellenes programban állapodott meg Ukrajnával, Zelenszkij népszavazást lengetett be a Donbaszról

Az Európai Unió és Ukrajna megegyeztek egy tízpontos tervben, amit Kijevnek teljesítenie kell, hogy folytathassa a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, írja a Politico. A reformsorozatot azután kell teljesíteniük, hogy nemrég a háború óta tartó időszak eddigi legnagyobb korrupciós botránya tört ki az országban, amiben belebukott Volodimir Zelenszkij elnök jobbkeze, Andrij Jermak is.

A tízpontos tervről Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa beszélt. A terv lényege az lenne, hogy megerősítik Ukrajnában az igazságszolgáltatást. Kos azt is bejelentette, hogy annak ellenére folytatják a technikai tárgyalásokat a csatlakozásról, hogy Magyarország hivatalosan nem engedte megnyitni az EU-nak az első tárgyalási klasztert Ukrajnával. Ennek ellenére hat klaszteren is folyamatosan dolgoznak.

Zelenszkij elnök eközben amerikai nyomásra belengette, hogy népszavazást tarthatnak a Donbasz átadásáról. Az amerikaik által vezényelt tárgyalások egyik legvitatottabb pontja az, hogy Ukrajna átadja-e a már megszállt és a még meg nem szállt területeket a Donbaszban Oroszországnak a békéért cserébe.

Oroszország egész Donbaszt akarja. Ezt mi nem fogadjuk el. Azt gondolom, hogy erre a kérdésre az ukrán embereknek kell válaszolnia. Hogy választás vagy népszavazás formájában, az kérdés.

– mondta Zelenszkij. Az Egyesült Államok nyomást gyakorol Zelenszkijre azért, hogy tartsanak választásokat Ukrajnában, amit viszont háború alatt tilt az ország alkotmánya.