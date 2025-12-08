Trump kissé csalódott, szerinte Zelenszkij nem áll készen a béketerv aláírására

Saját bevallása szerint csalódottan nyilatkozott Donald Trump a sajtónak a legutóbbi ukrán-amerikai tárgyalási kör végén, az amerikai elnök szerint ugyanis ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij „nem áll készen” az amerikai béketerv aláírására. A Guardian szerint Trump hozzátette, az ukrán nép imádja a javaslatot, az elnökük még nem.

A Floridában tartott újabb ukrán-amerikai tárgyalások komolyabb áttörés nélkül értek véget vasárnap, maga Zelenszkij ismét a konstruktív szót használta az egyeztetés jellemzésére. Trump szintén vasárnap azt mondta a béketárgyalások kapcsán, hogy szerinte Oroszországnak nincs kifogása a jelenleg asztalon lévő megállapodás ellen, az ukrán vezetésről azonban ez nem mondható el.

Újabb bókok Trumpnak Moszkvából

A hétvégén a Kreml sajtószóvivője, Dmitrij Peszkov nem ment el szó nélkül amellett, hogy Trump közzétette új nemzetbiztonsági stratégiáját. Moszkva szerint az itt eszközölt módosítások sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat.

„A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és Donald Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót” – mondta a Kreml szóvivője, azt is megjegyezve, hogy Trump új stratégiája „sok tekintetben megfelel” Moszkva elképzeléseinek.