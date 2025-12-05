Lehanyatlóban az európai civilizáció Trump új nemzetbiztonsági stratégiája szerint

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája elismeri Európa gazdasági problémáit, de hozzáteszi, hogy mindez eltörpül a valódi veszély, az „európai civilizáció eltűnése” mellett, ami a dokumentum szerint a következő 20 éven belül bekövetkezhet – adta hírül a Politico. A Donald Trump és kormánya által közzétett, 33 oldalas stratégia a migrációt és az Európai Uniót teszi meg a válság fő felelősévé.

Az Európa előtt álló nagyobb kihívások közé tartoznak az Európai Unió és más transznacionális szervezetek tevékenységei, amelyek aláássák a politikai szabadságot és a szuverenitást; a kontinens átalakulását eredményező migrációs politikák; a szólásszabadság cenzúrázása és a politikai ellenzék elnyomása; a rohamosan zuhanó születésszámok; valamint a nemzeti identitások és az önbizalom hanyatlása

– áll a nemzetbiztonsági stratégiában.

A dokumentum – mely Trump szerint egy „útiterv ahhoz, hogy Amerika továbbra is az emberiség történetének legnagyszerűbb és legsikeresebb nemzete, valamint a szabadság otthona maradjon” – az európai szélsőjobboldali, patrióta pártok számára is ideológiai kapcsolódást jelent a MAGA-mozgalomhoz. Továbbá jól illeszkedik a J.D. Vance által februárban, a Müncheni Biztonsági Konferencián tett, Európát ostorozó nyilatkozattal is. Mindezek ellenére a Trump-adminisztráció elismeri, hogy „Európa stratégiailag és kulturálisan továbbra is létfontosságú az Egyesült Államok számára”.

Az írás mellékesen kitér az orosz–ukrán háborúra is: itt Amerika érdeke a háború befejezése – többek között a Moszkvával való „stratégiai stabilitás” helyreállítása miatt. De az is kiderül belőle, hogy az amerikai kormányzat szerint Európában „instabil kisebbségi kormányok” működnek, „a háborúval kapcsolatos irreális elvárásokkal”, és egyes utalások szerint akadályozzák a békefolyamatot is.