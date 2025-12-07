A Kreml nagyon elégedett Trump új nemzetbiztonsági stratégiájával: „megfelel a mi elképzeléseinknek is”

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című vasárnapi műsorában. Pozitív lépésnek nevezte, hogy Oroszország a dokumentumban már nem szerepel az Egyesült Államok számára veszélyt jelentő „közvetlen fenyegetések” között.

A Donald Trump pénteken tette közzé, új 33 oldalas stratégiáját, amely az Európai Uniót tette felelőssé a kontinens bajiért, és az európai szélsőjobboldali, patrióta pártok támogatását ígérte be.

A jelenlegi adminisztráció gyökeresen különbözik a korábbiaktól, és Donald Trump elnök jelenleg a belpolitikai pozícióit tekintve erős, ami lehetőséget nyújt számára arra, hogy a saját elképzeléseinek megfelelően módosítsa a koncepciót

– mondta a Kreml szóvivője. Mint fogalmazott, a módosítások „sok tekintetben megfelelnek a mi elképzeléseinknek is”.

Tudjuk, hogy előfordul, amikor minden nagyon szépen, koncepcionálisan meg van írva, de az, amit ők deep state-nek neveznek, mindent másképp csinál, ilyen is előfordul

– tette hozzá. Mint fogalmazott, figyelemmel kell kísérni, miként valósul meg ez a koncepció. Kifejezte reményét, hogy az minimum annak a záloga lehet, hogy a felek folytatni tudják a konstruktív kétoldalú munkát az ukrajnai békés rendezés ügyében.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a MAX közösségi platformon azt írta, hogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia megújítása nyomán most megnyílt a lehetőség a párbeszédre.

A Fehér Ház mélyéről egy nagyon érdekes dokumentum került elő. Ez nem egyszerűen egy újabb halmaza arrogáns amerikai diplomáciai formuláknak. Inkább olyan, mint amikor megkísérel fordulni egy hatalmas hajó, amely sokáig a tehetetlenségénél fogva haladt, és végül úgy döntött, hogy irányt vált

– fogalmazott Medvegyev.

A volt elnök és kormányfő úgy vélekedett, az új stratégia a hajlandóság jelzése az Egyesült Államok részéről a biztonsági architektúra megvitatására, és teret nyit a „többé-kevésbé civilizált diplomácia” előtt. Megjegyezte, hogy Washington sok év után először beszél nyíltan az Oroszországgal való kapcsolatok rendezésének szükségességéről. Ugyanakkor Medvegyev arra intette követőit, hogy ne becsüljék túl az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia jelentőségét. „Ez csak politikai nyilatkozatok gyűjteménye. Fontosabb az, ami a fejekben van” – írta.

Meglátása szerint az megújított amerikai nemzetbiztonsági stratégia nem ad választ arra a kérdésre, hogy az EU és az Egyesült Államok kész-e szavatolni az egész Európára kiterjedő biztonságot, és erről ultimátumok nélkül tárgyalni Oroszországgal. Kitért rá, hogy az amerikai és európai eliteken belüli továbbra is erős nézeteltérések állnak fenn.

Úgy vélekedett, kettős üzenetet hordoz Oroszország számára, hogy az Egyesült Államok azt javasolja az „élősködéstől felpüffedt” Európának, hogy legyen önállóbb a védelmi kérdésekben. Egyrészt fennáll a kockázata, hogy az európaiak teljes gőzzel fogják erősíteni katonai képességeiket, „ami tönkre fogja tenni gazdaságukat és diktatórikus rezsimekhez fog vezetni”. (MTI)