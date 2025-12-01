444: Havi 5 millió forintért toborozzák Csádba a magyar orvosokat

Bár még csak most kezdték el kiértesíteni a mentősöket a lehetőségről, hogy csatlakozni lehet a Külügyminisztérium által felügyelt Hungary Helps toborzása alatt a csádi orvosi misszióhoz, csak máig, holnapig lehet jelentkezni, december 20-án pedig már indulnak is a résztvevők az afrikai országba – értesült a 444.hu.

A résztvevők feladata az lesz, hogy biztosítsák a civilek egészségügyi ellátását a Magyarországról kiszállított egészségügyi felszerelésekkel, konténerrel, és működtessenek ambulenciát. Az továbbra sem derült ki, hogy melyik csádi városban lesz mindez.

A 444.hu úgy tudja, a misszió időtartama 3 hónap, közben nem lehet hazautazni. A fizetés ugyanakkor magas, orvosoknak havi 5 millió forintot ígérnek.

Szijjártó Péter a lap megkeresésére azt mondta, hogy ilyen típusú egészségügyi missziókat hajtott már végre a Hungary Helps, a jelentkezés önkéntes, és nem veszélyezteti a magyarországi ellátás biztonságát.

Hogy mennyi orvos utazhatna, arról nincs hivatalos információ, de a 444 szerint a mentőszolgálat is korlátozná a kiutazók számát, régiónként – ebből hét is van – maximum 3-4 főt engednének el. A Mentőszolgálat illetmény nélküli szabadságot engedélyez a résztvevőknek.

A toborzó levél szövegét elsőként Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő tette közzé, azzal a kommentárral, hogy

Budapestre naponta 20-30 mentőegységet rendelnek vidékről azért, hogy a minimálisnál is rosszabb ellátást biztosítani tudják. Mindeközben ebbe a teljesen agyament csádi misszióba, főigazgatói engedéllyel küldenek ki úgy orvost és mentőtisztet, hogy az a mentésből három hónapig biztosan hiányozni fog.

Az Országos Mentőszolgálat szerint Kunetz posztja „rosszindulatú és felelőtlen írás”. Kiemelik, hogy „a mentőellátást nem »a minimálisnál is rosszabb«, hanem kifejezetten magas színvonalon biztosítjuk az ország egész területén. Kunetz úr egyetlen célja ezúttal is a feszültségkeltés, a közbizalom rombolása”.