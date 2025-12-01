Csádba toboroz mentősöket az Országos Mentőszolgálat

Magyar mentősöket toboroz Csádba az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) – szúrta ki a 444.hu Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő Facebook-bejegyzését. Csádba, a Hungary Helps által szervezett egészségügyi misszióba keresnek önkénteseket, akik a konténerkórházban lévő civil betegek ellátását végzik majd. A magyar állam által támogatott, három hónapos misszió december 20-án indulna.

Budapestre naponta 20-30 mentőegységet rendelnek vidékről azért, hogy a minimálisnál is rosszabb ellátást biztosítani tudják. Mindeközben ebbe a teljesen agyament csádi misszióba, főigazgatói engedéllyel küldenek ki úgy orvost és mentőtisztet, hogy az a mentésből három hónapig biztosan hiányozni fog

– kommentálta Kunetz Zsombor a közzétett toborzó levél szövegét.

A lap megkereste az OMSZ-t is, akik szerint Kunetz posztja „rosszindulatú és felelőtlen írás”. Kiemelik, hogy „a mentőellátást nem »a minimálisnál is rosszabb«, hanem kifejezetten magas színvonalon biztosítjuk az ország egész területén. Kunetz úr egyetlen célja ezúttal is a feszültségkeltés, a közbizalom rombolása”.

A Mentőszolgálat szerint a magyar mentősök mindig is részt vettek külföldi humanitárius küldetésekben. A portál szerint nem árulták el, hogy pontosan hányan és milyen feladatra mennének Csádba, de azt hangsúlyozták, hogy a feladatra önként és szívesen jelentkező bajtársak átmeneti távolléte nem okoz fennakadást a hazai ellátásban.