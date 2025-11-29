medvetámadásjapánnyilvános wc
Nagyvilág

Nyilvános WC-n támadta meg a medve a japán férfit

24.hu
2025. 11. 29. 09:17
A biztonsági őrnek sikerült megőriznie a hidegvérét.

Medvetámadás történt Japánban, Gunma prefektúrában egy nyilvános WC épületében – írja a Guardian.

Az áldozat, egy 69 éves biztonsági őr a rendőrségnek elmondta, hogy november 28-án hajnalban épp el akarta hagyni az éjszakára bezárt vasútállomás közelében található helyiséget, amikor észrevette, hogy egy 1-1,5 méteres medve néz befelé.

A meg nem nevezett férfi hátraesett, és az állat felé rúgott, így sikerült elűznie a medvét. A ragadozó elmenekült.

A férfi enyhe sérüléseket szenvedett a lábán, el tudott futni a közeli rendőrőrsre, hogy bejelentést tegyen.

Sok a támadás és a haláleset

A japán környezetvédelmi minisztérium szerint április eleje óta rekordszámú, 13 ember halt meg medvetámadásokban Japánban, míg a támadások száma ebben az időszakban 197 volt, ami szintén rekordot jelent.

Az esetek többsége Akita prefektúrában, Japán északi részén történt, és sok volt a támadás Ivate és Fukusima prefektúrákban is. Szakértők szerint az éhes medvék élelmet keresve merészkednek be lakóterületekre, miután természetes élőhelyükön nem jutnak elegendő táplálékhoz.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Macron nagyon eltiltaná a diákokat a mobiltelefontól a középiskolában
Elárulta a minisztérium, miért nem ment az energiaügyi miniszter energetikáról tárgyalni Moszkvába
Térképen a Tisza Párt 104 egyéni képviselőjelöltje
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik