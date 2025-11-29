Nyilvános WC-n támadta meg a medve a japán férfit

Medvetámadás történt Japánban, Gunma prefektúrában egy nyilvános WC épületében – írja a Guardian.

Az áldozat, egy 69 éves biztonsági őr a rendőrségnek elmondta, hogy november 28-án hajnalban épp el akarta hagyni az éjszakára bezárt vasútállomás közelében található helyiséget, amikor észrevette, hogy egy 1-1,5 méteres medve néz befelé.

A meg nem nevezett férfi hátraesett, és az állat felé rúgott, így sikerült elűznie a medvét. A ragadozó elmenekült.

A férfi enyhe sérüléseket szenvedett a lábán, el tudott futni a közeli rendőrőrsre, hogy bejelentést tegyen.

Sok a támadás és a haláleset

A japán környezetvédelmi minisztérium szerint április eleje óta rekordszámú, 13 ember halt meg medvetámadásokban Japánban, míg a támadások száma ebben az időszakban 197 volt, ami szintén rekordot jelent.

Az esetek többsége Akita prefektúrában, Japán északi részén történt, és sok volt a támadás Ivate és Fukusima prefektúrákban is. Szakértők szerint az éhes medvék élelmet keresve merészkednek be lakóterületekre, miután természetes élőhelyükön nem jutnak elegendő táplálékhoz.