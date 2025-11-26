Fagyasztott húsban csempészett cigaretta – döbbenetes NAV-leleplezések

Illegális termék = fokozott egészségügyi kockázat

Magánszemély Magyarországon legálisan a nemzeti dohányboltokban vásárolhat hagyományos dohányterméket (pl. cigaretta, vágott dohány), és az olyan füst nélküli dohányipari termékeket is, mint a hevítéses technológiák vagy a nikotinpárna. „Hazánkban minden, más forrásból beszerzett dohányipari termék illegálisnak minősül, ami azon túl, hogy adókiesést okoz az államnak, a fogyasztókra is komoly veszélyt jelenthet, hiszen ezek nincsenek bevizsgálva, nem követik a vonatkozó biztonsági előírásokat: a nikotintartalmuk gyakran többszöröse a megengedettnek, szennyezett alapanyagokat, ismeretlen összetevőket és fokozott egészségügyi kockázatokat rejthetnek” – hívja fel a figyelmet dr. Domokos Ferenc pénzügyőr dandártábornok, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója.

Fagyasztott húsba, lámpabúrába rejtett cigaretta

A NAV adózási, vámügyi, rendészeti és nyomozási feladatokat is ellátó hatóság. Raktáraiban jelenleg is számos illegális gyárból származó hamis termékeket őriznek. Az ilyen gyárak gyakran rabszolgaként dolgozó, a külvilágtól teljesen elzárt munkásokat alkalmaznak, borzalmas higiéniai körülmények között – mindezt kizárólag a magas profit elérése érdekében.

Az illegális termékeket gyakran elrejtve próbálják célba juttatni, de a NAV járőrei és nyomozói kifinomult módszerekkel dolgoznak. Eszköztárukba tartozik a kockázatelemzés, a fedőáru vizsgálata és a gyanús szállítmányok nyomon követése is. Tóth András pénzügyőr ezredes, a NAV Bevetési Igazgatóságának igazgatója szerint a legextrémebb csempészmódszereket is lefülelik: „Volt, hogy lámpabúrákba rejtve vagy fagyasztott hús alatt, vagy éppen lezárt konzervdobozokban találtak illegális terméket.” Ebben a munkában különlegesen kiképzett kutyák is segítik a bevetési járőrőröket, de a határ mellett a csempészekkel szemben már drónokat is bevetnek.

Ne dőljünk be az online csalóknak!

Az új típusú, füst nélküli termékek jellemzően interneten keresztüli illegális csatornákon találnak gazdára. Azonban az ilyen külföldi webshopok esetében az sem ritka, hogy a jóhiszemű vevő bankkártyaadatai bánják, vagy éppen sosem érkezik meg a megrendelt termék. Ennek megakadályozására a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) aktívan monitorozza az online felületeket, keresi az illegális termékeket forgalmazó weboldalakat, és ha ilyet talál, lekapcsolja vagy blokkolja azok elérését. A NAV együttműködik a futárcégekkel is annak érdekében, hogy kiszűrje az online rendelések útján érkező illegális dohánytermékeket.

A feketekereskedelem nemcsak az állami költségvetést károsítja, de a vásárlót is veszélyezteti. A NAV egyik legfontosabb célja az illegális kereslet csökkentése: tájékoztatással, prevencióval és közérthető üzenetekkel. A legfontosabb tehát: “Itthon csak trafikból!”