Átvette a hatalmat a hadsereg tisztjeinek egy csoportja Bissau-Guineában. Az állami televízióban felolvasott nyilatkozatukban a katonatisztek azt közölték, hogy

leváltották Umaro Sissoco Embalo elnököt,

elnököt, felfüggesztették a választási folyamatot,

lezárták a határokat

és kijárási tilalmat rendeltek el.

Közölték továbbá azt is, hogy megalakították a „rend helyreállítására létrehozott katonai főparancsnokságot”, és további intézkedésig ők irányítják a nyugat-afrikai országot.

A bejelentés előtt nem sokkal lövöldözés volt a választási bizottság, a belügyminisztérium és az elnöki palota közelében. A Reuters újságírója szerint ez nagyjából egy órán át tartott, és úgy tűnt, hogy kora délutánra véget ért. Halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

A választási bizottságnak elvileg csütörtökön kellett volna kihirdetnie a vasárnapi elnökválasztás előzetes eredményeit, melynek során a jelenlegi elnök komoly kihívót kapott Fernando Dias személyében. Umaro Sissoco Embalo harminc éve az első olyan elnök az országban, aki újrázni akart. Az elnök szóvivője a Reutersnek azt mondta, hogy ismeretlen fegyveresek támadták meg a választási bizottságot, hogy megakadályozzák a választás eredményének kihirdetését. Állítása szerint a fegyveresek kapcsolatban állnak az elnök kihívójával, jóllehet, ennek bizonyítására semmit nem tudott bemutatni.

Bissau-Guineát legalább kilenc puccs és puccskísérlet rázta meg 1974, vagyis a Portugáliától való függetlenné válása és Embalo hivatalba lépése között.

2020 óta tíz katonai puccsot hajtottak vére világszerte, ezek nagy részét afrikai országokban, a legutóbb idén októberben, Madagaszkáron. Ezekben az országokban a legtöbb esetben katonai vagy félkatonai rendszer szilárdult meg, azzal az ígérettel, hogy a későbbiekben választásokat tartanak.