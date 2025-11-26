95 éves és buszt vezet

Annyira élvezi a munkáját a texasi Raymond Hager, hogy esze ágában sincs a nyugdíjba menni. Pedig megtehetné, mert Wichita Falls város közlekedési társaságának buszvezetője idén novemberben lett 95 éves, adta hírül a The Guardian. A Guiness Rekordok Könyvébe már júniusban bekerült, mint a világ legidősebb buszvezetője, de nemrég városának önkormányzata is kitüntető oklevéllel ismerte el munkáját.

„Mindig is szerettem vezetni – most is szeretek. Remélem még sokáig egészséges maradok, hogy tovább vezethessek” – nyilatkozta Raymond Hager, aki saját bevallása szerint jobban elfárad az otthoni semmittevéstől, mint a járművezetéstől.

Négy-öt óra alvás után úgy érzem, készen állok, hogy újra munkába álljak

– nyilatkozta.

Raymond nem is annyira régóta vezet buszt: 1998-ban ült először a volán mögé, addig a mezőgazdaságban dolgozott és növényvédő szereket permetezett repülőről. 27 éve viszont “járművet váltott” amit azóta sem bánt meg. Munkája során legalább annyira fontos számára az utasokkal való beszélgetés, mint az, hogy úton lehet. A városban köztiszteletnek örvendő buszsofőr havonta jár egészségügyi ellenőrzésre.

Az orvosom szerint jó vagyok, én pedig örülök annak, hogy folytathatom a munkámat, egyáltalán nem vágyom nyugdíjas életre. Olyan ez az egész, mint egy álom. Még mindig nehezen tudom felfogni, hogy ilyesmit elérhettem

– tette hozzá.