Z betűs orosz drón zuhant egy háztetőre Moldovában

Hat drón sértette meg Moldova légterét, Romániába pedig jó eséllyel egy hatolt be kedd délelőtt. Moldovában az első légi eszközt az ország déli részén azonosították, amely Románia felé vette az irányt, majd öt további drónt is észleltek: ezek közül az egyik egy a Florești kerületben található Cuhureștii de Jos faluban egy ház tetejére zuhant, de a tető nem szakadt be.

A lezuhant drón hátsó szárnyára – amely a rendőrség közleménye szerint egy gyümölcsös őrének házára hullott – az orosz háborús jelképpé vált Z betűt festették:

<span style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A román védelmi minisztérium első közlése szerint két drón repült be légtérbe, ami miatt több vadászgépet is riasztottak, ám a minisztérium szóvivője később arról tájékoztatott, hogy nagy valószínűséggel egyetlen drónról van szó, amely azonban több órán át repült az ország légterében. A pilóták engedélyt kaptak az eszköz kilövésére, ám a drón végül visszarepült Ukrajnába.

(via Transtelex)