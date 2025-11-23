Az Egyesült Államok végrehajt néhány változtatást a sokat vitatott béketerven

Részben véget ért az egyeztetés Genfben az amerikai és az ukrán delegáció között, a felek szűkszavúan, de pozitívan értékelték a fejleményeket a BBC híradása szerint.

Marco Rubio amerikai külügyminszter azt mondta, talán a legjelentősebb és legproduktívabb egyeztetésen vannak túl az egész békefolyamatban, szavai alapján az Egyesült Államok változtatni fog azon a 28 pontos békejavaslaton, ami leginkább az oroszok érdekeit tükrözte eddig.

Rubio a béketerv kapcsán leszögezte, hogy az minden érintett visszajelzésére épül, a mai napon pedig jelentős előrelépés történt abban a tekintetben, hogy az ukránok visszajelzéseit átértékeljék, és adott esetben beépítsék a megállapodásba.

Az amerikai külügyminiszterazt is mondta, van még min dolgozni, most mindenekelőtt átnézik a javaslatok egy részét, és

végrehajtanak néhány változtatást és kiigazítást a tervezetben.

A cél az, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna is elégedett legyen – folytatta a külügyi vezető –, nem elfelejtve, hogy az oroszok álláspontját is figyelembe kell venni, de Rubio szerint van rálátásuk arra, hogy Moszkva számára mi az igazán fontos ebben az ügyben.

Az ukrán delegációt képviselő Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij elnök bizalmi embere szintén úgy értékelt, hogy egy nagyon jó megbeszélésen vannak túl, a dolgok pedig az igazságos és tartós béke irányába mozdultak el. Jermak azzal folytatta, hogy ma és az elkövetkező napokban is azzal lesznek elfoglalva, hogy egy közös, mindenkinek megfelelő javaslatot dolgozzanak ki az Egyesült Államokkal és az európai szövetségeseikkel, majd köszönetet mondott külön Donald Trumpnak – valószínűleg nem függetlenül attól, hogy Trump néhány órával ezelőtt arról posztolt, hogy szerinte az ukránok soha nem fejezték ki Amerika felé a hálájukat.

A két vezető ennél többet nem mondott, bővebb tájékoztatást későbbre ígértek.

Zelenszkij is hálálkodik

Az ukrán elnök a BBC szerint úgy nyilatkozott a fejleményeket látva, hogy „mélységesen értékeli” azt, hogy ilyen sok ország munkálkodik azon, hogy végre béke legyen Ukrajnában, és külön megjegyezte: hálás a segítségért az Egyesült Államoknak, minden amerikainak és Donald Trumpnak.

Az amerikai elnök vasárnap tett közzé egy bejegyzést a Truth Social felületén, amiben elismételte már sokszor hangoztatott sérelmét, hogy elnökként ezt a háborút megörökölte a Biden-adminisztárciótól, és hogy szerinte ez a háború soha nem tört volna ki, ha Amerikában és Ukrajnában is hozzáértő lett volna a vezetés – és ha a demokraták nem csalták volna el a 2020-as elnökválasztást.

Trump ebben a bejegyzésben felrótta még az ukránoknak, hogy azok soha nem mutattak semmiféle hálát Amerika felé, de megjegyezte azt is, hogy Európa továbbra sem hagyott fel az orosz olaj vásárlásával.

A 28 pontos béketerv, és ami mögötte van

A javaslat, amit amerikai és orosz tisztviselők dolgoztak ki, a hét második felében került nyilvánosságra, az abban foglaltak Ukrajna számára kimondottan előnytelen megállapodást vetítettek előre. Rögzítették benne például, hogy Ukrajnának át kell adnia azokat a területeket, amiket Oroszország követel, de szó van benne az ukrán hadsereg méretének jelentős csökkentéséről és az ukrán NATO-csatlakozás tilalmáról is.

A javaslatot hivatalosan senki nem vette a nevére, ám miután még republikánus körökben is heves kritikákat váltott ki a szöveg, az amerikai külügy jelezte, hogy a tervezet nem tekinthető hivatalos amerikai álláspontnak. Részletesebben erről itt olvashatnak.