Trump legújabb megszólalása egyszerre kritika Zelenszkij és Magyarország felé is

Miután egyre nagyobb a zűrzavar azzal kapcsolatban, hogy ki áll a napokban megjelent új, 28 pontos orosz-amerikai béketerv mögött, és a Trump-adminisztráció támogatja-e még ezt a megállapodást, vasárnap az amerikai elnök újra megszólalt a háborúval kapcsolatban.

Donald Trump a Truth Social felületén tett közzé egy bejegyzést, amiben a béketervről egy szóval sem írt, viszont kijelentette: ha nem csalták volna el a demokraták a 2020-as elnökválasztást, ez a háború ki sem tört volna.

Trump szerint ha mind az Egyesült Államokban, mind Ukrajnában megfelelő, erős vezetés ült volna az ország élén, a konfliktus sosem robban ki.

Ha a 2020-as elnökválasztást nem hamisították volna meg és csalták volna el, ami az egyetlen dolog, amiben a radikális baloldali demokraták jók, akkor nem lenne orosz-ukrán háború. Az első ciklusom alatt nem is volt szó erről. Putyin soha nem támadott volna! Csak amikor látta Sleepy Joe-t akcióban, azt mondta: »Itt az esélyem«

– jelentette ki Trump, újra hangsúlyozva, hogy ezt a háborút ő megörökölte Joe Bidentől és az előző, demokrata vezetéstől.

Éles kritika: Zelenszkijnek és Magyarországnak

Trump ugyan nem nevesítette az ukrán elnököt, de üzent az általa idézőjelbe tett ukrán vezetésnek, a kritikája egy része így bizonyosan Volodimir Zelenszkijnek is szól.

Ukrajna »vezetői« semmiféle hálát nem mutatnak felénk, miközben Európa továbbra is olajat vásárol Oroszországtól

– jelentette ki Trump. Az Európai Unió országai közül Magyarország az, aki a leginkább nem akar hallani az orosz energiáról való leválásról, Orbán Viktor és a kormánya rendszeresen úgy érvel ebben a kérdésben, hogy az ország energiabiztonsága múlik az orosz gázon és olajon. Orbán november elején az amerikai elnöknél járt a Fehér Házban, a zárt ajtók mögött tartott egyeztetésük után pedig arról beszélt, hogy Trump korlátlan időre szóló mentességet adott Magyarországnak az orosz energiát érintő szankciók alól. Az Amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának oldalán viszont eddig csak a paksi beruházás mentességét tüntették fel.

Mi ez a káosz a 28 pontos béketerv körül?

A 28 pontos terv nyilvánosságra kerülése után úgy tűnt, mintha Amerika a maximalista orosz törekvéseket támogatnák, a helyzet komolyságáról mindent elmond, hogy Zelenszkij is tényszerűen beszélt arról, hogy Ukrajna a történelme legnehezebb pillanata előtt áll, hiszen a méltósága és az amerikai támogatás között kell választania. A béketerv tartalma az európai vezetők között nem aratott sikert, Orbán Viktor ellenben szorgalmazta, hogy az EU álljon be a megállapodás mögé. Európa mellett azonban több republikánus képviselő is kritizálta a megállapodást és keményebb fellépést követeltek Oroszországgal szemben.

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio kétpárt delegációt hívott össze, ezen az egyeztetésen elhatárolódott a megállapodástól, és úgy írta azt le, hogy az az oroszoké, nem az amerikaiaké. Rubio azt is elmondta még, hogy nem tud olyan tervről, hogy Donald Trump elnök megfosztaná Ukrajnát a hírszerzési információktól, ha nem mond igent a javaslatra.

Az amerikai külügy szóvivője közben elhatárolódni próbált az elhatárolódástól, és arról beszélt, amit Rubio is mondott: A tervet az amerikaiak írták. Ezzel viszont nem arra reagált, hogy ez lenne-e a hivatalos amerikai álláspont, amiről Rubio a szenátoroknak beszélt, hiszen az végig egyértelmű volt, hogy a szerző az Egyesült Államok. A kérdés az volt, hogy ez az amerikai álláspontot tükrözi-e. Donald Trump leszögezte, nem ez az utolsó ajánlata.