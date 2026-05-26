Börtönbe mehet egy férfi, mert dühében megrúgta a busz ajtaját

2026. 05. 26. 16:32
Menetjegy nélkül próbált felszállni egy férfi az egyik helyi járatú buszra Győrben. A buszsofőr azonban leszállíttatta a járműről, mire a bliccelni akaró férfi kétszer is belerúgott az ajtóba. A Győri Járási Ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a büntetett előéletű elkövetőre.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi tavaly áprilisban menetjegy nélkül akart felszállni az egyik helyi járatú buszra az autóbuszmegállóban.

A buszvezető rászólt emiatt, és felszólította a leszállásra. A férfi ettől dühös lett, leszállt a hátsó ajtón, majd az első ajtóhoz sietett és kétszer is belerúgott a busz ajtajába. 

Az ügyészség tájékoztatása szerint a buszban rongálási kár nem keletkezett, de az elkövető kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása azonban alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért a garázdasággal vádolt férfira.

