Börtönbe mehet egy férfi, mert dühében megrúgta a busz ajtaját

Menetjegy nélkül próbált felszállni egy férfi az egyik helyi járatú buszra Győrben. A buszsofőr azonban leszállíttatta a járműről, mire a bliccelni akaró férfi kétszer is belerúgott az ajtóba. A Győri Járási Ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért a büntetett előéletű elkövetőre.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi tavaly áprilisban menetjegy nélkül akart felszállni az egyik helyi járatú buszra az autóbuszmegállóban.

A buszvezető rászólt emiatt, és felszólította a leszállásra. A férfi ettől dühös lett, leszállt a hátsó ajtón, majd az első ajtóhoz sietett és kétszer is belerúgott a busz ajtajába.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a buszban rongálási kár nem keletkezett, de az elkövető kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása azonban alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást kért a garázdasággal vádolt férfira.