Sztáredzőt és sztárjátékost ígér a Real Madrid elnökjelöltje

Május 10-én történelmi sikert aratott a Barcelona a Real Madrid ellen, a 2-0-s győzelem ugyanis ezt jelentette, hogy a katalánoké lett az aranyérem, és a La Liga történetében először fordult elő, hogy a bajnoki címet éppen egy El Clásicón biztosította be.

Florentino Pérez, a Real elnöke két nappal később rendkívüli, indulatokban bővelkedő sajtótájékoztatón bejelentette, hogy előrehozott elnökválasztást hív össze.

A döntéséhez a csapat gyengébb, trófea nélküli szezonja, az öltözői feszültségek (mint Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni edzésen történt verekedése) és a sajtó nyomása vezettek.

„Sajnálattal kell közölnöm, hogy nem mondok le a posztomról!” – nyilatkozta, hozzátéve, hogy arra kérte a választási bizottságot, hogy indítsa el a folyamatot. Ez azt jelenti, hogy bár a mandátuma 2029-ig tartana, inkább kockára teszi a pozícióját, mert egy győzelemmel, alaposan megerősítené mindezt.

Ezúttal nem ellenfél nélkül

Pérez először 2000 és 2006 között töltötte be a pozíciót, majd 2009 óta ismét a madridiak elnökeként dolgozik. Igazából senki sem akadályozta a munkájában, hiszen 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és 2025-ben ugyancsak ellenfél nélkül választották újra.

Most azonban nem egyedüli jelöltként indul, a 37 éves Enrique Riquelme ugyanis a hétvégén hivatalosan is megkezdte a választási kampányát.

Ez a nap egy nagyon fontos a Real Madrid számára. És ez a jelöltség nem bárki ellen irányul, hanem a Real Madridért szól. Rendkívül izgalmas, komoly és professzionális projektünk van, mind a pályán, mind azon kívül. Arra kérem a tagokat, hogy ne féljenek. Legyenek elég bátrak ahhoz, hogy meghallgassák és válasszanak a két lehetőség közül

– mondta.

De ki az a Riquelme?

A gyermekkora óta Real-szurkoló Enrique Riquelme sokak számára új arc, a 37 éves üzletember Spanyolország délkeleti tartományában, Alicantéban született, jelenleg pedig a megújuló energiával foglalkozó Cox Group ügyvezető elnöke.

A vállalat piaci értéke meghaladja az egymilliárd eurót, és kiterjedt érdekeltségekkel rendelkezik Közép-Amerikában, illetve Spanyolországban.

Állítólag szoros kapcsolatot ápol a teniszlegenda Rafael Nadallal, egy másik igen ismert Real Madrid-szurkolóval. A futball iránti szeretete mellett cége más sportágakban is szponzorál csapatokat és eseményeket, beleértve a padelt és a motorcsónakversenyeket.

Klopp és Haaland

Miközben Florentino Pérez már világossá tette, hogy számára José Mourinho visszacsábítádsa lenne a mesterterv, addig Riquelme másképpen próbálja demonstrálni az erejét. Alig néhány órával azt követően, hogy benyújtotta jelöltségét, máris kiszivárgott néhány fontos részlet a terveiből.

Az El Confidencial szerint Riquelme jövőképe két pilléren nyugszik: Jürgen Klopp lenne a kiválasztott menedzser, és tárgyalások folynak egy világklasszis leigazolásáról, a hírek szerint Erling Haaland a legfőbb célpont.

De ennél sokkal több újdonságra is törekedne. Egyrészt nagyon zokon vette, hogy a spanyol válogatott a története során először Real-játékos nélkül utazik a világbajnokságra, erre rímel programjának azon pontja, miszerint a klubkeretben növelni kell a spanyol játékosok számát.

Ha a tagok minket választanak, megpróbálunk ezen változtatni, és olyan nagyszerű Real Madrid-sztárokat visszahozni, akikre büszkék lehetünk

– mondta.

Lehet, hogy lesz jelöltvita is

A monumentális felújítás után újabb fejlesztéseket szeretne végrehajtani a Bernabéuban, egyrészt a túl közel lévő ülőhelyek okozta zsúfoltságon enyhítene, másrészt a büfék és mosdók számát növelné, mert szerinte elfogadhatatlan, hogy 1,7 milliárd euró elköltése után a nézőknek a félidő vége előtt tíz perccel el kell indulniuk, hogy vehessenek egy italt vagy szendvicset.

Emellett jelöltvitára kérné fel Florentino Pérezt azzal a szándékkal, hogy összehasonlítsák az ötleteket és projekteket, hogy a klub tagjai tisztább képet kapjanak arról, mit kínálnak mindketten.