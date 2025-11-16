Egy újabb Trump-hívő szakított látványosan Trumppal

Donald Trump bejelentette, hogy hivatalosan is megvonja a támogatását Marjorie Taylor Greene republikánus kongresszusi képviselőtől, aki szerint az amerikai elnök csupán példát akar statuálni vele, hogy az ő megfélemlítésével megakadályozza a Jeffrey Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát – írja a CNN.

A kölcsönös vádaskodásokba torkolló szakítás azért meglepő, mert korábban a georgiai képviselő Trump egyik leginkább elkötelezett hívének számított. Két évvel ezelőtt például Greene még a profilképének is azt a fotót állította be, amelyen a saját rabosítását örökítette meg – így fejezve ki a szolidaritását Trumppal, akit nem sokkal korábban egy büntetőeljárás keretében rabosítottak.

Greene az elmúlt hetekben azonban többször arra figyelmeztetett, hogy Trump túlságosan a külpolitikára koncentrál, és nem tesz eleget a belpolitikai feladatai teljesítésért. Bírálta a nagy kormányzati leállást is, de a felek elhidegülése, majd szakítása végül az Epstein-botrány miatt vált elkerülhetetlenné.

Mint ismert, Trump évekig Epstein barátja volt, de az elnök szerint a 2000-es évek elején, két évvel Epstein első letartóztatása előtt összevesztek. Trump következetesen tagadta, hogy bármilyen törvénysértést követett volna el Epstein ügyeivel kapcsolatban. Donald Trump egyik fontos kampányígérete volt, hogy nyilvánosságra hozzák az úgynevezett Epstein-listát, ezt azonban csak részben tették meg, ami fokozódó elégedetlenséget váltott ki az amerikai közvéleményben, sőt, még az elnök egyes támogatóiban is.

Mike Johnson, az amerikai képviselőház republikánus elnöke az ügy körüli egyre forróbb konfliktusra tekintettel bejelentette, hogy jövő héten a képviselőház elé terjeszti a törvényjavaslatot, amely értelmében kötelezően nyilvánosságra kellene hozni a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos iratokat.

Greene az egyike annak a négy republikánus képviselőnek, akik aláírták az úgynevezett mentesítési petíciót, amelynek révén a képviselőház a jövő héten szavazni fog, hogy nyilvánosságra hozhassák az igazságügyi minisztériumnak az Epstein-üggyel kapcsolatos dokumentumait.

„Visszavonom Marjorie Taylor Greene kongresszusi képviselőnővel szembeni támogatásomat és jóváhagyásomat” – írta Trump egy bejegyzésében, hozzátéve, hogy Greene – aki Georgiában 2026-ban harcba száll az újraválasztásáért – „szélsőbalra fordult”.

Egyúttal bolondnak és „dühöngő őrültnek” titulálta a korábbi csodálóját, valamint megfontolásra ajánlja a republikánusoknak, hogy mást indítsanak a félidős választásokon Greene helyett.