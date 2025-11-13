Újabb Epstein-emaileket hoztak nyilvánosságra, amelyek említik Trumpot

Demokrata és republikánus törvényhozók körülbelül 20 ezer oldalnyi, eddig nem nyilvános dokumentumot hoztak nyilvánosságra, amelyek Jeffrey Epsteinhez, a rejtélyes halála előtt szexuális bűncselekményekkel és prostitúciós hálózat működtetésével vádolt üzletemberhez kötődnek.

A Képviselőház Felügyeleti Bizottságának demokrata tagjai olyan levelezéseket is közzétettek, amelyek Epstein és társa, a 20 éves börtönbüntetését töltő Ghislaine Maxwell között zajlottak, és amelyekben többször is szóba kerül Donald Trump. (Ezek közül egyes emaileknek a tartalmáról már korábban beszámoltunk.)

Órákkal később a republikánus kongresszusi képviselők is nyilvánosságra hoztak sok ezer oldalnyi dokumentumot, amivel a szerintük a demokraták által szelektíven kiválogatott levelezéseket akarják ellensúlyozni. A republikánusok szerint a demokraták az újabb Epstein-emailekkel hamis narratívát akarnak építeni, amivel rágalmazhatják az elnököt.

A demokraták által közzétett egyik, 2011-es levelezésben Epstein egyebek mellett azt írja Maxwellnek:

Szeretném, ha tudatosítanád, hogy az a kutya, aki nem ugatott, Trump… [törölt név] órákat töltött nálam vele.

A demokraták a feltételezett áldozat nevét kitakarták az e-mailben, de a bizottság által közzétett változatban a „Virginia” név olvasható, írja a BBC. A keresztnév a néhai Virginia Giuffre-ra utalhat, aki Epstein egyik áldozata és vádlója volt, mielőtt idén öngyilkos lett.

A Fehér Ház közleményében azt írta, hogy Giuffre „többször is kijelentette, hogy Trump elnök semmilyen törvénysértésben nem vett részt, és a korlátozott kapcsolatuk során nem is lehetett volna barátságosabb vele. Giuffre az idén megjelent memoárjában nem vádolta meg Donald Trumpot törvénysértéssel.

Trump évekig Epstein barátja volt, de az elnök szerint a 2000-es évek elején, két évvel Epstein első letartóztatása előtt összevesztek. Trump következetesen tagadta, hogy bármilyen törvénysértést követett volna el Epstein ügyeivel kapcsolatban.

Donald Trump egyik hangsúlyos kampányígérete volt, hogy nyilvánosságra hozzák az úgynevezett Epstein-listát, ezt azonban csak részben tették meg, ami egyre nagyobb elégedetlenséget vált ki az amerikai közvéleményben és az elnök egyes támogatóiban is.

Mike Johnson, az amerikai képviselőház republikánus elnöke az ügy körüli egyre forróbb konfliktusra tekintettel bejelentette, hogy jövő héten a képviselőház elé terjeszti a törvényjavaslatot, amely értelmében kötelezően nyilvánosságra kellene hozni a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos iratokat.