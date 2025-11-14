Merz Zelenszkijnek: Az ukrán férfiak maradjanak otthon és harcoljanak

Friedrich Merz német kancellár felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fékezze meg a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását és biztosítsa, hogy otthonról védjék meg a hazájukat – írja a POLITICO.

Egy hosszú telefonbeszélgetés során ma arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen az ukrán fiatal férfiak ne jöjjenek nagy számban – egyre növekvő számban – Németországba, hanem szolgálják a hazájukat. Szükség van rájuk ott

– nyilatkozta Merz csütörtökön.

Kijelentése Németországban egyre növekvő aggodalmak közepette hangzott el – különösen Merz konzervatív politikáját tekintve –, mivel az ukrán helyzet iránti nyilvános támogatottság csökkenhet, ha láthatóvá válik, hogy a fiatal ukrán férfiak Németországba jönnek, ezzel elkerülve a katonai szolgálatot.

Az ukrán kilépési szabályok enyhítését követően idén nyáron a 18 és 22 év közötti fiatal ukrán férfiak Németországba belépésének száma heti 19-ről októberre heti 1400 és 1800 közötti értékre emelkedett német médiajelentések szerint.

Németország Ukrajna egyik leghűségesebb szövetségese az Európai Unión belül. Több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta, és a statisztikák szerint Németország Ukrajna legnagyobb katonai segélynyújtója az Egyesült Államok után.

Friedrick Merz kormánykoalíciójának tagjai attól tartanak, hogy a fiatal ukrán férfiak növekvő jelenléte Németországban politikai kereszttűz kérdésévé válik a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt tagjai miatt, akik bírálják a kormány Kijevnek nyújtott folyamatos támogatását.

Az egyre népszerűbbnek tűnő AfD régóta követeli az ukránoknak járó jóléti díjkifizetések leállítását.

Jelenleg körülbelül 490 ezer munkaképes ukrán állampolgár kap hosszú távú munkanélküli segélyt Németországban a foglalkoztatási hivatal adatai szerint.

Merz koalíciója – amely egyre növekvő költségvetési nyomás alatt áll és csökkenteni akarja általánosságban a jóléti kiadásokat – jelenleg egy olyan törvénytervezeten dolgozik, amely csökkentené az ukrán menekültek munkanélküli segélyhez való jogosultságát és ösztönözné őket a munkavállalásra.

Ugyanebben a telefonbeszélgetésben Merz sürgette Zelenszkijt, hogy rendezze az ország korrupciós problémáit, mivel Kijev egy hatalmas, kenőpénzekkel kapcsolatos botrány következményeivel néz szembe – egy másik fejlemény, amelytől a német tisztviselők tartanak, hogy alááshatja a közvélemény támogatását Ukrajna iránt.

A beszélgetés óta, péntekre virradóan hatalmas, kombinált támadás érte Kijev városát. Legalább tizenegy ember megsérült, öt embert kórházba szállítottak, legalább egyikük súlyosan megsérült, válságos állapotban van. A sebesültek között van egy várandós nő is.

A lakosságot arra szólították fel, hogy a légiriadó feloldásáig maradjanak óvóhelyeken. Vitalij Klicsko kijevi polgármester a fűtésrendszer károsodására is felhívta a figyelmet, ami miatt legalább egy kerületben fűtés nélkül maradnak a civilek.

A felbecsült kárt egyelőre nem tudni. A közösségi médiában megosztott videók arról árulkodnak, hogy több lakóépület is lángra kapott, a helyi lakosok az épületek előtt gyülekezve figyelték a történéseket.