Viccnek indult, tragédia lett belőle: egy hamburger küldte lélegeztetőgépre a 22 éves férfit

Lélegeztetőgépen van az a 22 éves férfi, aki viccből megpróbált lenyelni egy egész hamburgert Görögországban csütörtökön – írja a Daily Mail. A sajnálatos eset Koropiban történt, amikor a barátaival ebédelő 22 éves férfi úgy döntött, egészben nyel le egy hamburgert. Csakhogy az étel elakadt a torkában, ez pedig csaknem az életébe került.

A szemtanúk szerint a férfi előbb ki akarta köpni az ételt, ám összeesett, majd mentők vitték kórházba. Az életét sikerült megmenteni, de orvosai szerint állapota rendkívül kritikus, szervei – köztük az agy és a vesék – jelentős károsodást szenvedtek az oxigénhiány miatt.

A 22 éves férfi ugyanis csaknem két percig nem lélegzett, ez pedig önmagában elég ahhoz, hogy maradandó agykárosodást okozzon.