Erős földrengés rázta meg Japán északkeleti részét, cunamiriadót is kiadtak

A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) szerint vasárnap késő délután egy erős, a Richter-skála szerinti 6,9-es erősségű földrengés rázta meg Japán északi részét, amelyet további rengések követtek. Először cunamiriadót adtak ki, de azt később visszavonták. Egyes területeken 20 centiméteres hullámokat regisztráltak – számolt be róla az Euronwes.

A földrengés Ivate prefektúra partjainál, a tengerfelszín alatt 10 kilométeres mélységben történt, japán idő szerint délután 5 óra körül.

Sérülésekről vagy károkról nem érkeztek jelentések, illetve a környékbeli két atomerőműben észlelt rendellenességekről sem, de áramkimaradásokról, vonatkésésekről érkeztek hírek.

Ehhez hasonló vagy erősebb földrengések még előfordulhatnak a következő napokban is – figyelmeztetett a JMA egyik munkatársa.