Utcán fogdosta egy részeg férfi a mexikói elnököt

Egy videófelvétel tanúsága szerint egy férfi a nyílt utcán próbálta megcsókolni és átölelni Claudia Sheinbaumot, Mexikó elnökét. Sheinbaum épp járókelőkkel beszélgetett Mexikóvárosban, amikor egy láthatóan ittas férfi mögé lépett, nyakon csókolta, majd hátulról próbálta átölelni, de az elnök gyorsan ellökte a kezét és szembefordult vele. Ezután egy kormánytisztviselő lépett közbe és közéjük állt.

Ahogy a férfit elvezették, Sheinbaum kényszeredett mosollyal csak annyit mondott: „Ne aggódjatok.”

A helyi rendőrség később megerősítette, hogy a férfit őrizetbe vették.

No, bueno, de lo que es capaz Sheinbaum con tal de quitarse la imagen de déspota y autoritaria que demostró cuando, por la muerte de Carlos Manzo, los mexicanos se le fueron encima.

¿Alguien cree que con el equipo de seguridad que trae un borracho o drogadicto iba a acercarse… pic.twitter.com/QhEubSBUOH — Elena Chávez (@luzelenachavez8) November 4, 2025

Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy Mexikóban merénylet áldozata lett Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a Michoacán állambeli Uruapan polgármestere, akit a Halottak napi ünnepségen lőttek agyon közvetlen közelről.

(The Guardian)