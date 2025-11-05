claudia sheinbaummexikózaklatás
Nagyvilág

Utcán fogdosta egy részeg férfi a mexikói elnököt

Yuri CORTEZ / AFP
admin Papp Atilla
2025. 11. 05. 17:46
Yuri CORTEZ / AFP

Egy videófelvétel tanúsága szerint egy férfi a nyílt utcán próbálta megcsókolni és átölelni Claudia Sheinbaumot, Mexikó elnökét. Sheinbaum épp járókelőkkel beszélgetett Mexikóvárosban, amikor egy láthatóan ittas férfi mögé lépett, nyakon csókolta, majd hátulról próbálta átölelni, de az elnök gyorsan ellökte a kezét és szembefordult vele. Ezután egy kormánytisztviselő lépett közbe és közéjük állt.

Ahogy a férfit elvezették, Sheinbaum kényszeredett mosollyal csak annyit mondott: „Ne aggódjatok.”

A helyi rendőrség később megerősítette, hogy a férfit őrizetbe vették.

Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy Mexikóban merénylet áldozata lett Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a Michoacán állambeli Uruapan polgármestere, akit a Halottak napi ünnepségen lőttek agyon közvetlen közelről.

(The Guardian)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tömegbe hajtott egy autó Franciaországban, tíz sérült
Drónészlelés miatt budapesti járatokat is töröltek a brüsszeli reptéren
Zelenszkij: Az ukrán EU-s tagság blokkolása Orbántól Putyin nyílt támogatása
A 34 éves Zohran Mamdani lett New York polgármestere
Richard Gere a 24.hu-nak: Az ön országában jóval korábban kezdődtek a sötét idők, mint nálunk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik