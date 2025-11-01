Kétezer daru pusztult el egy német faluban

Németországban az idei madárvonulás után rendkívül korán megjelent a madárinfluenza – erről az Infostart tudósít.

A természetvédelmi területeken és a vadmadárrezervátumokban jelentős a veszteség, szakemberek védőruhában gyűjtik össze a tetemeket; csak a „Gólyafalu” néven ismert Linum község környékén több mint kétezer daru pusztult el.

A vírus országszerte számos baromfitelepen felütötte fejét, mostanáig rövid idő alatt félmilliónál is több baromfit kellett leölni.

Egyes tartományokban kötelező lett zárt térben tartani a baromfit, így minimalizálva a vadon élő madarak bejutásának kockázatát.

A madárinfluenza jelenleg fertőző törzse emberre nem veszélyes, de mivel más fajokban is megjelent, félő, hogy mutálódik.​