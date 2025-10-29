Ukrajna politikai vezetésének kell döntenie a Kupjanszkban és Krasznoarmejszkban (ukrán nevén: Pokrovszkban) blokkolt és bekerített állampolgárai sorsáról – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor szerdán Moszkvában sebesült katonákat látogatott meg egy katonai kórházban.

Az elnök bejelentette: az orosz fegyveres erők nem ellenzik, hogy a média, beleértve az ukrán és a külföldi sajtót is, bejusson azokra a területekre, ahol az ukrán erőket bekerítették. Mint mondta, erre az időre a harci cselekmények felfüggeszthetők.

Putyin szerint az orosz fegyveres erők a “különleges hadművelet” övezetének minden részén előrenyomulnak, és aktívan lépnek fel. Mint mondta, Oroszország azzal, amit tesz, hosszú távon biztosítja biztonságát, amit pedig az orosz fegyveres erők tesznek, az ország legfontosabb feladata. (MTI)