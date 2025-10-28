14 ember halt meg az újabb amerikai csapásokban

14 ember meghalt, miután az amerikai hadsereg hétfőn újabb csapást mért négy, állítólagos kábítószerszállító hajóra, jelentette be Pete Hegseth hadügyminiszter. A támadást egy ember élte túl, akit a mexikói hatóságok mentettek ki az óceánból, de egyelőre nem tudni, milyen állapotban van.

Hegseth azt írta, hogy az amerikai titkkosszolgálatok megfigyelték a hajókat, amelyek az ismert kábítószer-kereskedelmi útvonalakon haladtak, és kábítószert is szállítottak. A mellékelt felvételeken az látszik, hogy a hajók a találatok után kigyulladnak.

Eddig több mint tíz csapást mért az amerikai hadsereg a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon olyan hajókra, amelyek szerintük kábítószert szállítottak. A támadásokban legalább 57 ember meghalt.