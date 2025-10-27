Donald Trump kizárta, hogy alelnöki tisztségért indulna a következő választáson

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kizárta annak lehetőségét, hogy alelnöki tisztségért induljon a 2028-as amerikai választásokon, jóllehet, támogatói egy része lehetségesnek tartotta, hogy a republikánus elnök ilyen módon kerülhessen vissza az elnöki székbe egy cikluson át.

Megengedhetném, de meg nem tenném. Azt hiszem, ez túlságosan is túlságosan agyafúrt. Ja, ezt kizárnám, mert túlságosan agyafúrt. Azt hiszem, az embereknek nem tetszene. Túlságosan agyafúrt. Nem, ez nem volna helyes

– nyilatkozta erről a Reuters szerint hivatali repülőgépén újságírói kérdésre az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Azt, hogy az amerikai elnök két ciklusnál hosszabb ideig maradjon hatalomban, egy 1951-ben ratifikált 22. alkotmánykiegészítés zárta ki, miután Franklin D. Roosevelt elnök halála előtt négy cikluson át szolgált elnökként. Egyesek úgy látták azonban, hogy a szabályt úgy lehetne kijátszani, ha elnökjelöltként másvalakit indítanának a következő választáson, Trump pedig alelnökként indulna, majd a megválasztott republikánus elnök lemondana, és Trump alelnökként átvenné a helyet, így csusszanva vissza a Fehér Házba. Az elképzelés ellenzői vitatják, hogy ez törvényes lehetőség volna.

A harmadik elnöki ciklus lehetőségére utalva Trump azt mondta:

Szívesen megtenném. A valaha volt legjobb számaim vannak.

JD Vance alelnökre és Marco Rubio külügyminiszterre utalva azt is mondta, hogy nagyszerű emberek, akik szerinte indulhatnának az elnöki tisztségért.

Azt hiszem, ha valaha is összeállnának, megállíthatatlanok lennének. Tényleg így gondolom. Hiszek ebben

– mondta róluk Donald Trump.