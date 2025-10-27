kamerunpaul biyaelnökválasztás
Újraválasztották a világ legidősebb elnökét

2025. 10. 27. 17:01
Nyolcadik ciklusát kezdheti meg világ legidősebb elnöke, a 92 éves kameruni Paul Biya, miután a szavazatok 53,66 százalékával újraválasztották, írja az MTI.

A győzelmet alig néhány napja még magának követelő Issa Tchiroma Bakary 35,19 százalékkal a második lett, utólag pedig színjátéknak nevezte az elnökválasztást.

Biya 1982-es hatalomra kerülése óta még soha nem veszített választást, és, miután újabb hét évre megválasztották, közel 100 éves koráig elnök maradhat.

Az elnököt rendszeresen érik bírálatok az afrikai országban uralkodó korrupció, a rossz kormányzás és a biztonsági problémák elégtelen kezelése miatt. A közelmúltban az elnök egészségi állapotával és a kormányzóképességével kapcsolatban is súlyos kérdések merültek fel, miután tavaly több mint hat hétre eltűnt a nyilvánosság elől és már a haláláról pletykáltak.

