Kijelölte utódját a palesztin elnök

Balra Husszein as-Sejket, középen Mahmúd Abbász, jobbra Tamím bin Hamád al-Tání sejk, Katar emírje Dohában 2024-ben.
Ismertette utódlási tervét Mahmúd Abbász palesztin elnök.

Kijelölte utódját vasárnap a 89 éves Mahmúd Abbász palesztin elnök arra az esetre, ha nem tudná ellátni hivatali teendőit.

Abbász egy úgynevezett alkotmányos szintű rendelettel alelnökét, Husszein as-Sejket jelölte ki arra, hogy adott esetben átvegye a Palesztin Nemzeti Hatóság vezetését – jelentette az MTI beszámolója szerint a Wafa palesztin hírügynökség, amely szerint abban az esetben is életbe lépne a rendelkezés, ha az elnök betegség miatt tartósan akadályoztatva van hivatali teendői ellátásban, és kiterjed Abbász esetleges lemondására is.

A 64 éves as-Sejk Abbász bizalmasa, és az alelnöki tisztséget idén áprilisban hozták létre a számára. A rendelet alapján az elnöki teendőket 90 napra venné át, amely idő alatt elnökválasztást tartanának.

Abbász 2005-ben követte az elnöki tisztségben a néhai Jasszer Arafatot (1929-2004), a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) alapítóját. Azóta nem tartottak újabb választást a palesztin területeken. Az Abbász vezette palesztin hatóság Ciszjordánia polgári ügyeit kormányozza, de nincs hatásköre fellépni az izraeli katonai kormányzat döntéseivel szemben. A Gázai övezetben semmilyen szerepe nincs, ugyanis ott a 2006-os választást megnyerő iszlamista Hamász 2007-ben magához ragadta a hatalmat.

