Urániumot akartak csempészni: három kínai férfit vettek őrizetbe Georgiában

Az adás-vétel közben csapott le a georgiai állambiztonsági szolgálat, és vett őrizetbe Tbilisziben három kínai állampolgárt, akik 344 ezer euró (kb. 134 millió forint) értékben akartak két kiló radioaktív urániumot vásárolni, hogy azt Oroszországon keresztül csempésszek haza Kínába – írja a Euronews.

A georgiai hatóságok szerint egy már az országban tartózkodó kínai állampolgár hozott szakértőket Tbiliszibe, hogy eladó uránium után kutassanak, a bűnszervezetet viszont Kínából irányították. Az elkövetőket azonosították, de nem adtak ki róluk pontosabb információkat.

A Szovjetunó 1991-es felbomlása után az egyik legnagyobb aggodalmat a radioaktív anyagok várható sorsa okozta. A volt szovjet tagköztársaság Georgiában számos súlyos incidens történt az elmúlt évtizedekben – teszi hozzá a CNN.

Júliusban egy georgiai és egy török állampolgárt tartóztattak le és vádoltak meg radioaktív anyagok illegális vásárlásával, birtoklásával és ártalmatlanításával. A nemzetbiztonsági szolgálat közleménye szerint ezeket az anyagokat egy piszkos bomba előállításához is használhatták volna.

Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban történt egy különös incidens: egy elmegyógyintézet lakója postán rendelt urániumot, amit ki is szállítottak neki.

Az 1990-es évek közepén, egy Detroithoz közeli kisvárosban pedig egy kamaszfiú kísérletezett évekig radioaktív anyagokkal az apja fészerében, mert elhatározta, hogy működőképes nukleáris reaktort barákácsol.