Ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, legalább egy ember meghalt

DANYLO ANTONIUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 25. 09:21
DANYLO ANTONIUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ballisztikus rakétákkal támadta meg az orosz hadsereg az ukrán fővárost szombatra virradó éjszaka. A támadásokban legalább egy ember meghalt legkevesebb tíz másik ember megsebesült a kijevi katonai közigazgatás vezetője,  Timur Tkacsenko közlése szerint.

A Kyiv Independent beszámolójában az áll, hogy  helyi idő szerint nem sokkal hajnali 4 óra előtt indultak a robbanások a fővárosban. Vitalij Klitschko polgármester közölte, hogy tűzoltókat kellett vezényelni a főváros több kerületébe. Desnyánszki és Darnyickij kerületében nagy épülettüzeket jelentettek, Dnyiprovszkij kerületben ablakokat, járműveket rongált meg meg a légitámadás,  egy lakóépület udvarán pedig kráter keletkezett.

Dnyiprovszkij kerületben egy óvodát is találat ért. Pár nappal ezelőtt az orosz hadsereg Harkivban is megtámadott egy óvodát, ahol legalább egy ember meghalt. Erről az esetről megrázó képeket közöltek, a képgalériát itt lehet megtekinteni.

Az ukrán légierő  szerint szombatra virradóra Oroszország kilenc Iszkander-M ballisztikus rakétát lőtt ki Rosztov és Kurszk területéről, és 62 Shahed harci drónt. A légvédelem 50 drónt és 4 rakétát hatástalanított, de 12 drón és 5 rakéta becsapódott.

Szerdán éjjel szintén nagyszabású támadást intéztek ukrán városok ellen, ezekben hat ember meghalt, és legalább 44-en megsebesültek. Kijevben akkor két ember meghalt, 29 pedig megsebesült.

Oroszország az elmúlt hetekben újult erővel állt neki az energetikai infrastruktúra lerombolásának a keménynek ígérkező télre készülve. A kijevi polgármester október 23-án arra figyelmeztetett, hogy a főváros a legnehezebb télre készül az orosz-ukrán háború kezdete óta.

